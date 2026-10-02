行政院災防業務訪評新北登場 中央地方攜手強化城市韌性

行政院2026年度災害防救業務A區聯合訪評由新北市主辦，今天邀集中央相關部會及台北市、新竹市、桃園市及基隆市等地方政府共同參與，透過中央與地方實地交流、經驗分享及業務檢視，強化跨域合作與整體災害防救量能。

新北市長侯友宜表示，面對極端氣候及複合型災害日益頻繁，災害防救工作不能僅依賴單一機關或單一縣市，而必須透過中央與地方、跨機關及跨區域的協力合作，共同提升整體應變能力。此次由新北市主辦行政院災害防救業務訪評，除了接受中央及專家委員檢視，也是各縣市相互觀摩、交流防災經驗的重要機會。

侯友宜指出，去年新北市政府成功推動多達87項重點創新措施，包括「應用樹林低空雷達即時監測，強化防汛即時應變」、「消防與醫院跨域共進Doctor Car醫上救護車」、「火災示警只要5分鐘。新北打造全天候自動示警系統」等重要政策成果，也獲得2026「天下雜誌」縣市長施政滿意度調查六都第一的佳績。這些具體成果展現了新北市不斷精進防救災機制的決心與執行力，未來市府團隊將持續運用智慧科技完善新北市的災害防救體系，全方位守護市民安全。

新北市消防局表示，此次訪評特別安排中央與地方進行主題交流，透過實務經驗分享，了解不同地區在收容安置及物資整備、疏散撤離及通訊韌性等面向的作法與需求，侯友宜市長期許未來能持續與中央及各地方政府交流合作，讓防災工作從「單點應變」逐步提升為「跨域協力」，共同建構更完善的災害防救體系，守護市民生命財產安全。