移工的雇主招募費15萬元要收錢了？ 洪申翰揭「這時間」推出

台美貿易協定規範，協定生效三年內，須達到製造業、漁業移工招募零收費，意即將改為對雇主收取招募費。被問及雇主招募費是否約新台幣12萬元至15萬元，勞動部長洪申翰表示，實際上各國費用不一，比如越南確實比較高，正跟各方確認與討論中，今年下半年到明年上半年會推出政策。

卓榮泰2日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委許宇甄質詢指，依照台美21世紀貿易倡議規定，協定生效三年內，要達到製造業、漁業移工招募零收費，不過現在連移工的合理招募成本，都沒有明確標準。雇主招募費用有三項，含國外仲介費、第三方僱用費、雇主直接招募費。

許宇甄問及，與移工來源國協商確認第三方仲介費用，現在進度如何？洪申翰答詢表示，目前正在進行中，時間點應該是今年下半年到明年上半年會完成；其中有一項工作，是要掌握讓海外仲介費的收費情況更透明化。

至於預估雇主招募費用是多少，洪申翰說，不同國家其實不太一樣，正在跟各移工來源國討論中；來源國也反應，他們越來越重視公平招募的概念。不過，我方也要確保，雇主招募費不會對台灣雇主造成不合理的負擔。

洪申翰表示，過去跟移工收取的仲介費的確比較高，現在其實有在做公平招募的雇主，目前他們回饋的意見是，「雇主被收的金額，比移工被收取的金額，低滿多的」。正在確認現在收取金額的幅度，會低到什麼程度。

許宇甄追問，雇主招募費大約是12萬元至15萬元嗎？洪申翰回應，不同來源國，可能狀況都不一樣，比如越南確實是比較高的；現在有很多國外仲介規範的收費都不一樣，要先確認讓兩邊資訊能夠對得起來，後續才能思考配套去銜接。

許宇甄提出五項建議：第一，公布來源國的招募費明細跟合理金額；第二，提出小型漁船負擔試算跟分級協助；第三，訂定分期支付、退費跟遞補規範；第四，讓直聘跟輔導適用於基層漁船；第五，公布推動的時程。

洪申翰表示，相關部會把這些問題都列出來，在年底之前把問題整合好，就開始跟業界、漁民來討論。未來三年當中，在台美21世紀貿易倡議生效之前，就會把這部分的法制完善。