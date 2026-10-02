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政院：追加預算案無違法疑慮 待立院三讀完成後動支

中央社／ 台北2日電

政院9月3日送出今年度追加預算案，但遭立法院預算中心質疑程序不符規定等。行政院發言人李慧芝今天說，今年度追加預算案送請立法院審查是依據預算法第79條提出，沒有違法疑慮，後續也會待立法院完成相關修法以及追加預算案依法動支。

115年度中央政府總預算追加預算案歲出規模為新台幣6076.3億元，重點包含增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，以及提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元、社福加碼部分共215億元、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給所需經費107億元等。

立法院預算中心日前提出追加預算案評估報告，內容指出，涉及人民權利的津貼或給付項目，有增減預算的必要時允宜完成修法程序，並認為行政院在預算審查結果未經總統公布，尚無法定預算數前即送出追加預算案，其適法性待酌。

李慧芝今天透過媒體群組指出，依照預算法第51條規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，行政院在去年8月底將今年度總預算案送請立法院審議後，立法院則遲至今年8月14日才完成三讀，且9月17日才咨請總統公布，創下史上最長審議紀錄，程序延宕超過9個月。

李慧芝表示，但國際情勢、國人福祉及國家重大建設無法延宕，政府必須即時採取因應作為，因此行政院在立院三讀總預算、預算金額已臻明確後，才於9月3日將今年度追加預算案送請立法院審查，一切依據預算法第79條提出，並沒有違法疑慮。

李慧芝說，為讓弱勢族群能夠得到公平且一致的照顧，政府將老農津貼、國民年金及6大社福津貼進行系統性同步調升23.5%，並且在今年1月15日及22日就分別提出相關修法草案，規劃在今年7月1日提升相關福利，透過「修法與預算籌編並行」做法，先行編列相關預算來縮短撥付時程。

她強調，為及時照顧老年農民與國民年金領取者，一旦立法院完成修法以及追加預算後，政府就會依法動支。

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