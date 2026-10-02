聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨團：在野黨儘速通過追加預算 立院絕非預算停車場
行政院表示，若今年度追加預算案無法在年底前審完，社福津貼加碼恐無法發放。民進黨團副幹事長陳培瑜今天呼籲，在野黨趕快通過追加預算案。立法院可以實質審查預算，但讓所有預算案都停在立法院，何其荒謬，「立法院絕對不是總預算案、追加預算案的停車場」。
行政院長卓榮泰上午在立法院表示，今天就是來爭取包括總預算案、追加預算案都能在法定期限內完成，讓行政院按照既定程序、步驟往前走。希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家各種競爭的阻力。
陳培瑜在議場前受訪指出，去年中央政府總預算案拖了很久才通過，因此卓榮泰才會擔心追加預算案，不是擔心行政院的薪水，而是要領這些年金、福利、待遇的所有人，呼籲在野黨趕快通過追加預算案。
陳培瑜說，立法院可以實質審查預算，「但立法院絕對不是總預算案、追加預算案的停車場」，讓所有預算案都停在立法院，何其荒謬，相信所有國民黨立委都心知肚明。立法院新會期已經開議，委員會也將召開，該怎麼做、就怎麼做。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。