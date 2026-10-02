民進黨團：在野黨儘速通過追加預算 立院絕非預算停車場

民進黨立委范雲今在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問9月薪水是否入帳，卓回「我還沒有領」，是想在立法院與立法院長韓國瑜比較，「韓院長高坐在上面，我站在這裡，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長」，但強調不會放棄法定權利，「惡例絕不可開。」

2026-10-02 11:39