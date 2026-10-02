追加預算適法性受質疑 政院：依預算法第79條提出無違法疑慮

針對外界關切行政院提出今年度追加預算的適法性，行政院發言人李慧芝2日表示，依《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，但今年度總預算案自2025年8月底送進立法院後，直到2026年8月14日才完成三讀，9月17日才咨請總統公布，審議程序延宕超過9個月。她強調，行政院是在立法院完成總預算三讀、預算金額已臻明確後，依《預算法》第79條提出追加預算，並無違法疑慮。

李慧芝指出，國際情勢、國人福祉及國家重大建設無法因總預算審議延宕而停擺，因此政府仍須即時採取必要因應作為。行政院在今年9月3日提出今年度追加預算案，相關程序均依《預算法》第79條辦理。

至於社福津貼部分，李慧芝表示，為讓弱勢族群獲得公平且一致的照顧，政府同步規劃調整「老農津貼」、「國民年金」及六大社福津貼，全面調升23.5%。行政院並已分別於今年1月15日及22日提出《老年農民福利津貼暫行條例》及《國民年金法》等相關修法草案，規劃自今年7月1日起提高相關福利。

李慧芝表示，為讓弱勢族群權益能及時獲得照顧，行政院採取「修法與預算籌編並行」方式，先行編列相關預算，以縮短未來撥付時程，讓老年農民及國民年金領取者能及時獲得照顧。

她強調，相關福利政策仍須待立法院完成修法及追加預算程序後，政府才會依法動支相關經費。