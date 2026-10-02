藍籲普發現金2萬 卓榮泰：如果增加金額勢必要舉債

國民黨團總召傅崐萁呼籲普發現金新台幣2萬元，讓人民能在貧富差距、物價上漲中得到喘息。行政院長卓榮泰今天表示，AI紅利創造的稅收，已挹注幫助弱勢、經濟發展、支持國內重要產業等重要工作，如果增加普發現金金額，勢必要舉債。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，聽到總統賴清德宣布明年農曆年後要普發現金1萬元，但以今年國家的經濟成長，普發現金2萬元應該不是問題，但卓榮泰卻一再表示，普發2萬元會債留子孫。

列席的卓榮泰指出，透過全民的努力，讓國家經濟發展得很好，所以政府、全民、產業都必須投注更多的產業發展相關預算。如果把所有經濟發展得來的紅利都發放出去，如同一家公司把錢都花出去，沒有研發、革新、改革、添購設備，公司規模將不會變大，盼用長遠眼光看國家未來長期的規劃。

卓榮泰表示，政府現在把AI紅利創造出的來稅收，挹注幫助弱勢、經濟發展、支持國內重要產業，以及必要的防災、救災工作，這是國家必須要做的。如果要增加普發現金金額，勢必要舉債。

傅崐萁指出，根據審計部統計，今年至6月底，稅入增加4871億元，財政部表示，今年至8月，稅收較去年同期增加6191億元，證交稅今年1月至8月，較去年同期增加3000億元，呼籲行政院不要目光如豆，普發現金2萬元不會債留子孫。

卓榮泰表示，如果過去的政府把錢都花光，台灣也不會有今天的發展。今天政府就是要為國家未來5年、10年、20年做規劃，國家必須有更多的研發經費跟投資。

另外，傅崐萁指出，今年1月至8月，勞退基金大賺2.3兆元，公教退撫基金也賺了1.4億元，是否應該回饋給勞工及公教。

卓榮泰表示，勞退、退撫基金如何回饋給繳費參與的人，當然有法律依據，不能拿來與普發現金相提並論。傅崐萁說，既然卓榮泰表示回饋要依據法律，國民黨團將會提出修法，感謝卓榮泰的提示。

傅崐萁表示，他真的是語重心長，普發現金2萬元不會債留子孫，4600億元發放給全民共享經濟成長，在貧富差距懸殊、物價不斷上漲的環境，讓人民能夠得到喘息，而且普發現金2萬元可以擴大內需，希望卓榮泰能夠聽到基層人民的聲音。