副總統訪台中AI智慧製造展 讚台廠研發本土機器狗

副總統蕭美琴今天到台中參訪AI應用暨智慧製造展並與業者交流，聚焦傳統產業轉型與國防軍民兩用整合，並對台廠自主研發的「台灣本土機器狗」表達肯定與期待。

台中AI應用暨智慧製造展1日起連4天於台中國際會展中心登場，匯聚人工智慧（AI）軟體整合、無人機、自主移動機器人、智慧自動化設備及精密製造等技術。蕭副總統在民主進步黨籍立委、台中市長參選人何欣純陪同下前往參訪，除與業者交流，並了解國防相關應用。

蕭副總統接受媒體聯訪時表示，台中的精密機械、工具機、AI相關應用，都是政府非常重視的產業領域。今天特別來了解，有一些是傳統產業的轉型，有一些是比較新興的新創產業。

蕭副總統說，相關產業怎麼做更好的整合，對於國防領域或是軍民兩用，甚至是許多新的民間的應用跟創新，「我們都非常的重視」。對於業者推出「台灣本土機器狗」產品，則表示非常期待。

其中，佳晟電機股份有限公司與寶嘉誠工業股份有限公司推出「台灣土狗」高扭力行星關節模組暨自主研發四足機器人，關鍵零組件皆是由台灣設計、製造。蕭副總統在聆聽業者介紹後表示肯定，並說「加油」。