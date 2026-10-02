政院明年普發現金1萬 立院預算中心：證交稅財源不穩待斟酌

賴清德總統宣布明年普發現金1萬，行政院在明年度中央政府總預算編列2357億元。立法院預算中心指出，116年總預算稅課收入較115年度增加1兆413億元，主要是增列所得稅、證券交易稅及關稅，以證券交易稅不穩定財源，作為普發現金財源之一，容待斟酌。

立法院預算中心近日針對116年度中央政府總預算案提出評估報告。

預算中心指出，116年度中央政府總預算案預計普發現金1萬元，經費合計約2357.2億元，但普發現金屬於涉及公共利益的重大事項，應有法律或法律授權的命令為依據，才能辦理。

預算中心還指出，我國過去5度發放振興券及普發現金，均先提出特別條例草案，再由行政機關編列特別預算，送立法院審議，由國會參與討論額度及發放方式，才符合司法院釋字第520號國會參與決策權的意旨。

預算中心報告指出，116年總預算編列歲入3兆9266億元，其中稅課收入為3兆5220億元，較115年度總預算案增加1兆413億元，主要是增列所得稅6157億元、證券交易稅3914億元及關稅208億元。但是財政部同時認為，證券市場交易量波動較大，預測確實有其困難，不易掌握，因此以證券交易稅不穩定財源，作為普發現金財源之一，容待斟酌。

預算中心報告指出，116年度中央政府總預算編列普發現金1萬元，預估受益人數2353.5萬人，經費合計約2357.2億元。有鑑於普發現金是涉及公共利益的重大事項，且為不定期或數年一次重大政事，以往由行政院提出特別條例，並由國會參與討論額度及發放方式，完成法定程序再編列特別預算，才符合司法院釋字第443號及第520號解釋意旨。因此本次普發現金直接納入116年度總預算案，「妥適性容待審酌」。