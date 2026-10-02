快訊

iPhone Duo免擔心摺痕！螢幕表層「可更換」 蘋果維修價格曝光超佛心

ChatGPT推新玩法！「虛擬試衣」功能超狂 實測短褲男變西裝穿搭超自然

畫面曝光！2架新購F-16回來了 垂直尾翼下現青天白日國徽

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文7日赴史丹佛演講 蔡辦：分享台灣科技國安經驗

中央社／ 台北2日電

前總統蔡英文將於10月7日出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。蔡英文辦公室今天表示，蔡英文將分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色。

美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（GordianKnot Center for National Security Innovation）透過社群平台宣布，將邀請蔡英文10月7日在史丹佛大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景確認蔡英文此一行程。

蔡舒景指出，Stanford DEFCON是由學界發起並主辦的重要論壇，旨在搭建跨界對話平台，連結學術界、政府部門、國防軍事領域及科技產業的領袖與新銳人才，聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與商業情報等新興科技，探討科技如何影響國際安全情勢，以及如何將科技創新轉化為促進國家安全的助力。

蔡舒景表示，蔡英文將在演講中分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色，也有助台灣與全球友盟在各專業領域深化合作，共同打造更強韌的民主連結與經濟發展。

國安 蔡英文 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文預計10月7日訪美 史丹佛大學發表演說

侯宜秀聯大周邊會議專題演講 籲理念相近夥伴共塑「AI 向善」未來

副總統：政府做後盾 建構具同理心及社會韌性照顧體系

美國州議員：台美關係至為重要 為經濟發展開創契機

相關新聞

藍版普發現金2萬、6千億追加預算、116年總預算 立院今付委

行政院長卓榮泰向立院喊話，希望今年11月底通過追加預算案，否則無法發放社福津貼。立法院今天舉行院會，在朝野都無異議下，116年中央政府總預算案、115年追加預算案均一讀交付委員會審查。

備詢喊9月薪仍沒領 卓榮泰要國人看：韓國瑜高坐上面 一位有薪的院長

民進黨立委范雲今在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問9月薪水是否入帳，卓回「我還沒有領」，是想在立法院與立法院長韓國瑜比較，「韓院長高坐在上面，我站在這裡，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長」，但強調不會放棄法定權利，「惡例絕不可開。」

卓榮泰喊莫成建設阻力 林沛祥反嗆：立院不是行院提款機

針對預算審查，行政院長卓榮泰今在立法院表示，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家建設的阻力。國民黨立委林沛祥表示，卓揆這番言論真的是「得了便宜還賣乖」，他要提醒，立法院不是行政院的立法局，更不是行政院的提款機，真正尊重憲政，不是要求別人配合自己的時候才把憲法拿出來，吃「憲法自助餐」。

蘇花安10年未動工 傅崐萁嗆政權交出就發包 卓榮泰反酸：多努力

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢批多項貨物稅不合時宜，如剝庶民皮，並促調高老農津貼至1.5萬及加速蘇花安動工。卓揆回應，貨物稅制將持續檢討，老農津貼已依CPI調升，並透露蘇花安東澳至南澳段今年發包。雙方更為蘇花安發包時程互嗆，傅說，「政權交給我們就馬上發包」，卓揆反嗆「你多努力。」

民進黨：油電凍漲需要預算到位 藍白勿讓民生成政治攻防代價

今年度中央政府追加預算已送交立法院，民進黨發言人李坤城今天表示，受到中東戰事影響，全球油氣供應及價格持續波動，政府為穩定油價、電價及民生瓦斯價格，此次追加預算已編列台電、中油及民生天然氣相關經費，呼籲國民黨、民眾黨儘速完成審議，以實際行動支持凍漲，減輕人民生活負擔。

行政院災防業務訪評新北登場 中央地方攜手強化城市韌性

行政院2026年度災害防救業務A區聯合訪評由新北市主辦，今天邀集中央相關部會及台北市、新竹市、桃園市及基隆市等地方政府共同參與，透過中央與地方實地交流、經驗分享及業務檢視，強化跨域合作與整體災害防救量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。