聽新聞
0:00 / 0:00
蔡英文7日赴史丹佛演講 蔡辦：分享台灣科技國安經驗
前總統蔡英文將於10月7日出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。蔡英文辦公室今天表示，蔡英文將分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色。
美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（GordianKnot Center for National Security Innovation）透過社群平台宣布，將邀請蔡英文10月7日在史丹佛大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。
蔡英文辦公室發言人蔡舒景確認蔡英文此一行程。
蔡舒景指出，Stanford DEFCON是由學界發起並主辦的重要論壇，旨在搭建跨界對話平台，連結學術界、政府部門、國防軍事領域及科技產業的領袖與新銳人才，聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與商業情報等新興科技，探討科技如何影響國際安全情勢，以及如何將科技創新轉化為促進國家安全的助力。
蔡舒景表示，蔡英文將在演講中分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色，也有助台灣與全球友盟在各專業領域深化合作，共同打造更強韌的民主連結與經濟發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。