蔡英文7日赴史丹佛演講 蔡辦：分享台灣科技國安經驗

前總統蔡英文將於10月7日出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。蔡英文辦公室今天表示，蔡英文將分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色。

美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（GordianKnot Center for National Security Innovation）透過社群平台宣布，將邀請蔡英文10月7日在史丹佛大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景確認蔡英文此一行程。

蔡舒景指出，Stanford DEFCON是由學界發起並主辦的重要論壇，旨在搭建跨界對話平台，連結學術界、政府部門、國防軍事領域及科技產業的領袖與新銳人才，聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與商業情報等新興科技，探討科技如何影響國際安全情勢，以及如何將科技創新轉化為促進國家安全的助力。

蔡舒景表示，蔡英文將在演講中分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色，也有助台灣與全球友盟在各專業領域深化合作，共同打造更強韌的民主連結與經濟發展。