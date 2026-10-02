傅崐萁稱普發2萬不會債留子孫 卓揆嗆：若蔣經國花光錢 台灣沒今天

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，與國民黨立院黨團總召傅崐萁爆言語交鋒。傅指出，今年稅收大增且經濟成長，應普發現金2萬元擴大內需、共享紅利，不會債留子孫。卓揆回應，經濟與AI紅利稅收已投注於弱勢、產業發展及救災，若將紅利全數發放將影響長遠規畫，且再普發就必須重新舉債，反嗆「當年蔣經國如果把錢都花光，大概也沒有今天台灣的發展」。

傅崐萁表示，去年普發現金1萬元，今年以我國經濟成長言，普發2萬元應不是問題，為何卓榮泰稱普發2萬元會「債留子孫」？卓揆表示，國人的努力讓經濟發展好，政府、國人跟產業須投注更多發展產業的相關預算，若把經濟發展紅利完全發放出去，誠如一間公司沒有研發、革新、添購設備，把錢都花出去，公司規模不會現在大，希望用更長遠的規畫來看國家未來5年、10年、20年。

卓榮泰說，現在因為AI紅利所創造出來的增加稅收，再用到更多幫助弱勢、經濟發展、國內重要產業的支持，也做到其他必要的防災、救災工作，這是國家必須要做的，已經把這些增加的稅收用在這地方，如果要增加對全民發放，須重新舉債。

傅崐萁說，科技日新月異，AI的發展不是只有兩年，AI為台灣創造的經濟產值遠超過想像，今年超收的今年發，明年超收的明年發。卓榮泰反問，那用什麼來加強各種科技、經濟發展以及各種國家需求？傅說，卓揆可以提出來。卓揆說，已提出來，在今年度的追加預算、明年度總預算都提出來了。

傅崐萁說，據審計部資料，截至今年6月底，歲入增加數為4870億元；再據財政部資料，今年1至8月較去年同期增加稅收6190億，證交稅去年1到8月徵收1670億，今年1到8月為4527億，多了近3000億，今年甚至可能超收3200億元。卓榮泰不要目光如豆，今年經濟成長率挑戰12%。卓揆立刻說，謝謝肯定政府作為。

傅崐萁表示，普發現金2萬元不會債留子孫，國家的經濟因為台積電，因為50年前蔣經國先生高瞻遠矚，做對了科技發展的方向，每任政府都有努力，但打底的基礎沒有幾十年沒有辦法完成，50年後的今天，經濟大爆發，全面收割豐收果實。

卓榮泰反擊，當年蔣經國如果把錢都花光，大概也沒有今天台灣的發展，要長遠為未來5年、10年、20年規畫，國家必須做更多研發、投資，傅崐萁只看到今年的稅收，只知其一不知其二。

傅崐萁說，現在台灣人均GDP為4萬5000美元，五口之家每年有700萬元以上的收入，可能嗎？貧富差距懸殊，擴大內需，讓百工百業、讓人民有感，這是該做的事情。他也說，國內觀旅業慘淡，追加預算卻把國旅、百工百業放水流。卓榮泰說，明年度的總預算裡就有，今年已剩下3個月，「這是你們造成時間上的壓迫的。」

傅崐萁又說，勞退基金光今年1到8月大賺2.3兆元，連2300億元給老百姓都拘謹。卓榮泰說，那是可以拿來發現金的嗎？傅說，那是要分給勞工的，要有一點常識。卓揆說，不要舉這個例子，這個例子不對。

傅崐萁再說，公教人員退撫基金前8月較保守，也賺了1400多億元，是否也應回饋給公教人員？卓榮泰表示，勞退跟退撫基金如何回饋給當初繳費的人、參與的人，當然有法律依據，但不能拿來跟全民普發現金相提並論。傅聽完立刻說，卓揆沒有表示意見，但說要依據法律，那就來修法，謝謝提示。

傅崐萁也提及，郵政儲金有太多綁手綁腳，不讓其進入與國內經濟同步成長，郵政儲金賺的錢是要百分之百回饋給行政院，因是政府投資，建議要逐步開放。

卓榮泰表示，郵政儲金累積須有安全存量，必須遵照運用原則跟標準，不是在此隨便說拿來發現金，完全文不對題。