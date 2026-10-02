卓揆盼爭取總預算、追加預算通過 陳培瑜批在野：立院不是預算停車場

行政院長卓榮泰今，今天就是到立法院爭取總預算案、追加預算案能在法定期限內完成，希望立法院不要形成國家各種競爭的阻力。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也呼籲在野黨盡快通過，她強調，立法院可實質審查預算，「但立法院絕對不是總預算跟追加預算的停車場。」

陳培瑜表示，行政院提出提醒有其必要性，大家如果記憶猶新，去年總預算拖了很久，因此卓院長對追加預算審議有所擔心；擔心的不是行政院所有人的薪水，而是追加預算涉及的民眾，包括年金或回溯福利待遇等，因此要共同呼籲在野黨趕快通過追加預算。

陳培瑜說，立法院可以實質審查預算，但絕對不是總預算及追加預算的停車場，「彷彿立法院的這些在野黨委員把立法院當成總預算停車場、追加預算停車場，讓所有預算都停在立法院，這是何其荒謬的事情。」

陳培瑜表示，相信國民黨立委自己也心知肚明，新會期已經開議，委員會也要如期召開，「我認為該怎麼做就怎麼做，國民黨的委員自己非常清楚。」