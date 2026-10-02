薪水遭立院凍結 卓榮泰：這個月沒有領 未來不會開惡例

立法院日前三讀完成今年度總預算案，因行政院長卓榮泰不副署三讀法律案，因而凍結卓揆9到12月薪水。卓榮泰今天在立法院備詢表示，「我這個月沒有領（薪水），我是尊重立法院」，但未來不會開這樣的惡例，否則影響其他行政部門官員。

卓榮泰今天到立法院備詢，民進黨立委范雲、莊瑞雄紛紛關切卓榮泰有無領取薪水。莊瑞雄表示，假設立法院把立法院長韓國瑜薪水刪掉，那恐怕沒完沒了，立法院搞不好一整年都不開院會，並詢問人事總處，卓揆薪水接下來如何處理？

行政院人事總處副人事長張秋元表示，國家法定機關的法定職務，待遇都是法定經費，依法可以領取，所有公務員都是如此，因此「院長薪資依法可以領取」。

莊瑞雄繼續追問，那院長下個月有沒有薪水？卓榮泰答詢表示，薪水沒有撥付下來，健保費也沒得繳，很多公務員必要的退撫提撥也沒辦法做，所以9月分是空白的。

卓榮泰強調，但他的想法是，不會開這樣的惡例，這會影響到其他中央、地方的行政部門的官員，所以這個例子不能開。「我這個月沒有領，我是尊重立法院，但是我尊重立法院，我更尊重法律」。