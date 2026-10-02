台灣戰貓遇上MIT土狗！台中非紅機器狗亮相 蕭美琴喊：加油！

副總統蕭美琴有「台灣戰貓」之稱，她今參訪台中AI應用暨智慧製造展，與MIT機器狗「非紅台灣土狗」相見歡，得知這隻機器狗前天才剛誕生、包括馬達、減速機與驅動板等都是台灣製造，可跳、偵查，負重30公斤，大喊「加油！」

這場展覽昨起一連4天在台中國際會展中心登場，共約400個攤位，首度設置「國防暨軍民通用產業技術主題館」。蕭美琴今天上午在民進黨台中市長參選人、立委何欣純的陪同下參觀「國防暨軍民通用產業技術主題館」。

蕭美琴參觀前受訪時說，政府重視台中精密機械、工具機、AI 相關產業領域應用，她今天特別來了解傳統產業的轉型、新創產業。她很期待參觀MIT機器狗「台灣土狗」。

蕭美琴參觀「國防暨軍民通用產業技術主題館」，最後一站特別為佳晟電機及寶嘉誠工業自主研發機器狗加油打氣。

佳晟電機說明，這隻MIT機器狗「非紅台灣土狗」前天剛誕生、昨天通電測試，整隻狗整合台灣製造的馬達、減速機與驅動板，裝設有12顆行星減速關節模組，可以負重30公斤，未來經測試與磨合，可以跳、負重及偵查等。

副總統蕭美琴（右）今參訪台中AI應用暨智慧製造展，與MIT機器狗相見歡。記者黃仲裕／攝影