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總統批示人事費不宜刪凍 立法院會退回程序委員會

中央社／ 台北2日電

總統賴清德9月18日公布115年度中央政府總預算，並批示人事費是法定經費，立法院不宜刪減或凍結，並函致立法院等5院；立法院會今天將總統府秘書長函送立法院的查照案，退回程序委員會。

由於總預算已由賴總統公布後生效，該函文退回與否，並無任何實質影響。不過，立法院的這項動作，仍引發關注。

中華民國115年度中央政府總預算於8月14日經立法院三讀通過，賴總統於9月18日正式公布，並批示：「一、憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。二、中央政府總預算公布前，各機關依預算法第54條規定執行之相關經費，屬合法支出，允為妥適之處理。」總統府發言人郭雅慧當天說，總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致五院。

總統府秘書長函送立法院的請查照案，列在今天立法院會的報告事項第245案。依照立法院內規，若要將查照案改為審查案，需經黨團提案，或朝野協商決議下的方式處理。不過，當議程進入該案時，立法院長韓國瑜向院會宣告，該案退回程序委員會重新提出。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌接受中央社記者訪問時說，院會前的朝野協商，並未討論該案是否退回。其次，韓國瑜向院會宣告時，也未提及任何一個黨團提案要求退回程序委員會。

此外，中選會於8月28日審議立法院公投提案，並宣布否決鞭刑入法與交通罰鍰專用2案，中選會函送該2案的查照案，遭國民黨團提案，改為審查案，交相關委員會審查。行政院函送「政府對強化軍公教保障之具體作為」書面報告的查照案，也在國民黨團提案下，改交相關委員會審查。

中央政府 秘書長 賴清德

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