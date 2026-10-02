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遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

中央社／ 台北2日電

立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資。卓榮泰今天說，政務人員待遇是法定經費，不能刪除、凍結，若想藉此拘束行政機關行為，「絕對是於法無據」；這將讓中央、地方政府與府會之間，造成相當大的困擾，此例絕不可開。

立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，凍結卓榮泰9月至12月薪資。立法院會今天繼續進行施政總質詢。

民進黨立委范雲質詢時指出，從8月立法院通過115年度總預算至今，卓榮泰是否有休假在家、上個月薪水是否入帳；卓榮泰說，沒有、連假日都很少，「我還沒有領（薪水）」。

范雲說，立法院是否能因為政治立場不同，決定依法任職的行政首長不能領薪水，依預算法第52條，立法院通過預算的附加條件如果違法，該條件失效；憲法第54條、行政院組織法第10條也都規定，行政院長是法律保障的法定職位，薪水屬預算法的法定預算。

范雲指出，前總統陳水扁任內，因朝小野大，2005年立法院曾刪除大法官的司法專業加給預算，因此大法官釋字601號解釋判定違憲。卓榮泰的薪水不是個人問題，這代表立法院是否能用預算決議，停止依法任職的政務人員薪資問題，對未來國會有示範作用。

卓榮泰答詢時說，依憲法第54條、行政院組織法第10條等，政務人員待遇都是法定經費，不能刪除、凍結，如果行政院長可以、那部長也可以；如果中央可以、未來地方也可以。透過凍結年度預算中的法定經費，想影響、改變，甚至拘束行政機關的各種行為，「絕對是於法無據」。

卓榮泰表示，這案子的附帶條件是要行政院把不副署的法律案生效，這又違背憲法規定總統10日公布法律的期限，已經不可能了。「韓（國瑜）院長高高坐在上面，我站在這裡，他是一位有薪水的院長，我是沒領薪水的院長」。

卓榮泰說，基於維護所有公務人員尊嚴，他不會放棄法定權利，他要向支持凍結政務人員薪水的立委說，這樣的方式會讓中央、地方政府的府會之間，造成相當大的困擾，「此例絕不可開」，依法領薪水、接受人民俸祿，做公務工作，是責任跟權利的平衡。

民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，這涉及國家制度，依預算法規定薪資屬法定支出，如果卓榮泰都沒領薪水，回家後夫妻會不會吵架；卓榮泰說，是沒那麼嚴重，「只是多做一些家事而已」。

行政院人事行政總處政務副人事長張秋元表示，國家法定機關的法定職務，它的待遇是法定經費，依法可以領取，所有公務員都是這樣，「依法院長的薪資是可以領取的」。

另外，中國時報報導「政院：追加預算不過　社福津貼都不發」。卓榮泰表示，媒體有些標題說如果追加預算沒過、行政院就不發，「其實這樣的標題是錯誤的」，追加預算如果沒過，行政院非不為也、是不能也，因為沒有預算去執行。

卓榮泰說，這是115年度總預算的追加預算，一定要在115年開始執行，才有時效性；期待立法院能加速審議追加預算案，11月底如果能通過，行政部門才有時間進行後續作業。

卓榮泰 薪水 范雲

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