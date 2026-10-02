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勞動基金前八月大賺2.3兆元 卓榮泰：不能作為普發現金

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、行政院主計總處主計長陳淑姿（右）上午赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（左）、行政院主計總處主計長陳淑姿（右）上午赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影

朝野攻防普發現金，在野黨質疑，普發現金為何不能發2萬元。行政院長卓榮泰表示，總預算必須投注更多於發展產業的相關預算，如果還要再增加對全民發放的錢，就必須舉債；至於勞動基金前八月大賺新台幣2.3兆元，及退撫基金、郵政儲金，這些錢都不能作為普發現金。

卓榮泰2日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委傅崐萁質詢表示，行政院發布「經濟果實全民共享」，推出明年普發現金1萬元，是不是能夠用更寬大的格局，來普發現金2萬元？

卓榮泰答詢表示，國人努力讓經濟發展很好，因此總預算必須投注更多於發展產業的相關預算。如果把所有經濟發展而得來的經濟紅利，完全發放出去，誠如一個公司沒有做研發、沒有革新、沒有添購設備，只把錢都花出去了，那公司的規模無法擴大。

卓榮泰說，希望傅崐萁用更長遠的規劃，來看國家未來五年、10年、20年的規劃。現有AI紅利所增加的稅收，要用於更多幫助弱勢、經濟發展、支持國內重要產業，及必要的防災工作，這是國家必須要做的。如果還要再增加對全民發放的錢，那就必須要舉債。

卓榮泰質疑，如果把稅收超徵全都普發現金，用什麼來加強科技發展、經濟發展及各種國家的需要？前總統蔣經國如果當年把錢都花光，大概也沒有今天台灣的發展。政府要長遠為未來五年、10年、20年做規劃，國家必須要有更多的研發、投資。

傅崐萁提到，政府操盤的勞動基金，今年一到八月累計大賺2.3兆元，足見經濟的成長。卓榮泰反問，「那可以拿來發現金的嗎？那是要分給勞工的錢，要有一點常識」；勞退、退撫基金，如何回饋給當初繳費的人，當然有法律依據，但不能把它拿來當全民普發現金。

傅崐萁再建議，郵政儲金應該逐步開放。卓榮泰回應，郵政儲金的累積，必須要有一個安全存量，遵照其運用原則跟標準來執行，不能隨便把它拿來當做普發現金，或作為經濟發展蓬勃的背景資料來做說明。

普發現金 勞動基金 卓榮泰

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