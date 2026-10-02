備詢喊9月薪仍沒領 卓榮泰要國人看：韓國瑜高坐上面 一位有薪的院長

民進黨立委范雲今在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問9月薪水是否入帳，卓回「我還沒有領」，是想在立法院與立法院長韓國瑜比較，「韓院長高坐在上面，我站在這裡，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長」，但強調不會放棄法定權利，「惡例絕不可開。」

立法院今針對行政院長施政報告質詢，范雲表示，上會期立法院通過提案，凍結卓榮泰今年9月至12月薪資，當時59名立委贊成、民進黨51名立委反對。她認為，問題已不只是卓榮泰個人薪水，而是立法院能否透過預算決議，停止依法任職政務人員薪資，恐對未來國會產生示範作用。

范雲引用預算法第52條、憲法第54條、行政院組織法第10條及釋字第601號解釋，主張行政院長薪資屬法定預算；同時提及2005年立法院曾刪除大法官司法專業加給預算，後經釋字第601號解釋判定違憲。

卓榮泰表示，依政務人員給與表，政務人員待遇都是法定經費，「是不可以刪除凍結的」。如果行政院長可以，部長也可以；如果中央可以，未來地方也可以，只要行政部門與議會部門不同，都可能發生類似情況。

卓榮泰說，透過年度預算的法定經費薪水來凍結，藉此影響、改變甚至拘束行政機關，「這絕對是於法不合」。當時通過的決議附加條件，希望行政院讓未副署的法律案生效，但這又涉及憲法關於總統10日內公布法律的期限；對不可能成就的條件加以附加，視為該條件是無效的。

至於至今仍未領薪，卓榮泰表示，他想在立法院「跟韓院長來比較一下」，「韓院長高坐在上面，我站在這裡，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長，讓國人看一下。」

卓榮泰強調，基於維護所有公務人員的尊嚴、工作及生活必要，他不會放棄這項法定權利，「依法領薪水是人民的俸祿，我們依法做公務的工作」，並向支持凍結政務人員預算的立委表示，這種方式將讓中央、地方府會之間造成相當大的困擾，「惡例絕不可開」。