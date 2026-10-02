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指吃豆花遭搜索、何欣純造勢餐盒卻沒事 黃國昌批賄選標準雙標

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今上午舉行「查賄標準說不清，法務部踹共」記者會，民眾黨主席黃國昌批評賄選標準雙標，呼籲賴清德總統說清楚。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今上午舉行「查賄標準說不清，法務部踹共」記者會，民眾黨主席黃國昌批評賄選標準雙標，呼籲賴清德總統說清楚。圖／民眾黨團提供

年底選戰倒數，各地檢調積極出手查賄。民眾黨主席黃國昌今批評，檢調辦案雙標，參選人提供免費剪髮、請吃豆花被發動搜索，民進黨台中市長參選人何欣純送造勢餐盒、農田水利署桃園管理處長黃華煌幫民進黨桃園市長參選人黃世杰造勢送雞蛋禮盒卻沒事。他點名身兼民進黨主席的賴清德總統，應向大家說清楚、講明白。

民眾黨立法院黨團今上午舉行「查賄標準說不清，法務部踹共」記者會，黃國昌指出，檢調偵辦賄選案件至今已超過1200件，具體偵辦內容卻標準紛亂。免費義剪服務、請吃50元豆花、贈送包場電影票、醬油牙膏禮盒、免費經絡按摩都遭搜索，澎湖縣無黨籍參選人許智富發放印有「澎湖人」字樣帽子，也遭搜索約談；苗栗縣竹南鎮長何姓候選人涉以茶葉乾果禮品賄選，直接遭羈押禁見。

黃國昌表示，為何過去大罷免時印發「大成宮」帽子沒事，澎湖人帽卻成為被查內容？民進黨台中市長參選人何欣純造勢餐盒，一大碗包括炒麵、滷蛋、香腸、油豆腐，為何參選人送豆花遭搜索、交保，何欣純大規模送造勢餐盒卻沒事？

黃國昌說，農田水利署桃園管理處日前辦理「115年度地方農耕供水交流活動」，假借辦活動名義請客吃飯、送禮盒，處長黃華煌上台幫黃世傑喊「凍蒜」，還送雞蛋禮盒，已涉嫌違反「公務人員選罷法」、「行政中立法」、「貪汙治罪條例」。法務部難道因為黃世杰曾任法務部政務次長就不敢辦？這算不算賄選？黃世杰與黃華煌之間有沒有犯意聯絡行為？還是共同正犯？請民進黨出來說清楚、講明白，這是什麼標準？

黃國昌點名，其他案子都雷厲風行，這案子卻石沈大海，行政院什麼時候要懲處？還是打算幫黃華煌記功？拿公家資源幫民進黨助選，功在黨國？賴總統今早要幫黃世杰輔選，應向大家說清楚、講明白。

許忠信補充，法務部是執法機關，卻錯把法院在適用的個案判例作為查察賄選的標準，呼籲檢調不要錯把自己當法官，盡快把查賄標準明確化，建立司法威信。

何欣純 黃國昌 豆花

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