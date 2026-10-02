5,000元國民年金、72萬名軍公教加薪還在等！卓榮泰盼11月底過審

有關2026年度追加預算，其中包含國民年金調漲至5,000元，以及72萬名軍公教待遇調整。行政院長卓榮泰指出，這是2026年總預算的追加預算，一定要在2026年執行，才符合時效性；11月底如果能夠通過，政府才有時間來進行後續作業。如果追加預算沒有在今年通過，明年就沒辦法發。

卓榮泰2日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委范雲質詢提到，今年度總預算的追加預算當中，包含八大社會福利跟生活補助，如老農津貼是從原本8,110元增加到1萬，國民年金從4,049元到5,000元。其中，還有72萬名軍公教受益的待遇調整，基層同仁新增2,000元職務加給，及通案調增4%。

范雲詢問，最快大家什麼時候可以拿到這筆錢？如果立法院預算又延宕，會有什麼影響？卓榮泰答詢表示，今天有一些媒體的標題寫「如果追加預算沒有過，那行政院就不發」，這是錯誤的；行政院如果追加預算沒有過，行政院非不為也，是不能也，因為就沒有預算可以去執行。

卓榮泰說明，這是2026年總預算的追加預算，一定要在2026年執行，才符合時效性，明年已經是2027年。期待立法院能夠加緊腳步，來審議追加預算。11月底如果能夠通過，政府才有時間來進行後續作業。

卓榮泰提到，2026年總預算，直到今年8月14日三讀通過，一直到9月18日才送到總統府去，讓總統府去公布。三讀至送到總統府，時間差了將近一個月。追加預算如果11月底通過，那立法院還有時間慢慢去算，倘若沒有留給行政機關後續作業時間，那就無法執行。

范雲問及，追加預算如果今年底沒有通過，拖到明年，就完全失效了嗎？卓榮泰回應：「是，如果追加預算沒有在今年通過的話，明年就沒辦法發了。因為它跟總預算不一樣，是到今年底就失效了」。

此外，上會期立法院審議總預算時，通過了凍結卓榮泰四個月的薪水，他坦言9月的薪水「我還沒有領」。他指出，依據《憲法》第54條、《行政院組織法》第10條等規定，政務人員薪資是法定經費，依法不可刪除或凍結。

卓榮泰認為，如果行政院長的薪水可以凍結，那未來部長的薪水也可以；如果中央可以，未來地方也可以。未來全國只要行政部門跟議會部門不同持意見，都可能發生這個事情。他強調，此例絕不可開，政務人員依法領薪水，是領人民的俸祿做公務的工作，這是責任跟權利平衡。