賴總統健康政策目標：2036年平均壽命延長3歲、2030年癌症死亡率降1/3

賴清德總統2日表示，政府將以延長健康壽命為核心，設定2036年平均壽命延長3歲、2030年癌症標準化死亡率降低1/3的政策目標，並透過「三高888計畫」降低高血壓、高血脂、高血糖造成的可預防死亡，改善台灣壽命延長但不健康年數未減少的問題。

賴總統2日出席「2026長庚醫學週」開幕式，說明國家醫療政策與健保改革方向。他指出，台灣面臨壽命延長、不健康年數卻未減少的問題。目前不健康年數約占平均壽命10%，政府希望同時延長壽命、減少不健康年數，透過國家健康政策回應民眾需求。

賴總統表示，政府目標是在2036年將平均壽命延長3歲，並於2030年將癌症標準化死亡率降低1/3。此外，政府也推動「三高888計畫」，針對高血壓、高血脂、高血糖，降低可預防的死亡。

在健保方面，賴總統表示，健保實施30年來，對守護國人健康有重大貢獻，但制度仍須持續改善。他上任後在總統府成立健康台灣推動委員會，除推動各項健康政策，也針對健保永續提出作法，並推動「健康台灣深耕計畫」。

他強調，政府增加健保經費，是要讓健保署有工具推動「不同工、不同酬」，改善部分科別給付偏低、人才招募困難的問題。

針對健保財源，賴總統表示，政府以5.5%的高推估成長率編列健保總額，並將原由健保總額支應、應由公務預算負擔的經費移出；明年健保總額也採5.5%的高推估成長率。他強調，增加經費是要讓健保署能調整支付，回應不同醫療工作的需求。

賴總統以長時間手術的給付為例表示，他曾向林口長庚紀念醫院特聘講座教授魏福全詢問手術時間與健保支付情況，得知一台手術耗時8至10小時，給付卻偏低，醫師也擔心後繼無人。

因此，賴總統要求衛福部推動「不同工、不同酬」，應增加的支付點數就要增加，以改善部分科別招募不到人才的問題。

賴總統指出，醫院在點值增加後，應將資源用於改善設備、培育人才及善盡社會責任，尤其要為員工加薪。他表示，每次到醫院，都會關心院長與經營者是否幫員工加薪，並在現場詢問長庚員工有沒有加薪，獲得肯定回應。

除健保與疾病防治，賴總統也關注醫療機構的淨零轉型。他表示，長庚醫院的節能省電作法走在醫療機構前面，已請環境部以長庚為榜樣，推動其他醫療機構學習。政府也將協助醫療機構尋找資金、媒合廠商，朝淨零碳排目標邁進。

員工照顧方面，賴總統肯定長庚的托育作法，並鼓勵企業，特別是上市櫃公司設置幼兒園或托嬰中心。他指出，提供托育服務有助於留住員工，也能減輕員工養兒育女的負擔。