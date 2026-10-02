App出現中國節日 陳駿季致歉：農業部應負監督責任

農業部一款App內的行事曆出現中國國慶等節日，引發討論。農業部長陳駿季今天表示，經查證是廠商出錯，但農業部在監督上也應負起責任，他要鄭重向使用這款APP的使用者道歉。農業部已在昨天晚間進行更新，不會再出現這樣的問題。

一款農業部提供農民使用的「農務e把抓」App，日曆出現中國10月1日國慶、8月1日建軍節等，引發討論。農業部1日表示，經查是承攬廠商開發時預設載入外部節日資料所致，對造成外界疑慮深表歉意，已啟動全面盤點。

立法院今天進行施政總質詢，陳駿季在列席前受訪表示，有關於「農務e把抓」App內的行事曆使用中國行事曆，經查證是廠商執行外掛行事曆的時候出錯，雖說是廠商的問題，但農業部也應該負起監督責任，他要鄭重向使用這款APP的使用者道歉。

陳駿季指出，農業部已經在昨晚進行更新，今天使用者在重新使用時會更新系統，就不會再出現這樣的問題。

對於行政院昨天表示，若追加預算案無法在今年底前審議完畢，包括調增老農福利津貼等多項社福支出加碼恐都失效。

陳駿季指出，老農津貼的部分涵括在追加預算，期待立法院能夠盡快審核並通過行政院所提的追加預算，農業部便可順利發放。