政院指普發2萬排擠社福 陳以信批假議題：賴政府舉債發錢才債留子孫

行政院表示，普發現金必須「不增加實質舉債、不排擠社福、程序合法合憲」。國民黨文傳會主委陳以信今日回應，行政院又在自說自話、攻擊稻草人。國民黨主張普發2萬元，財源就是今年超徵稅收，何來排擠社福？

陳以信表示，反倒是行政院6076億元追加預算遭立法院預算中心質疑適法性，明年又一面普發1萬元、一面舉新債還舊債，真正應該向人民交代財政紀律的是賴政府。

陳以信指出，據財政部最新統計，今年前8月全國稅收實徵已達3兆749億元，比去年同期大增6191億元，依目前稅收成長估算全年超徵可能突破1兆元。既然國家稅收大幅增加，國民黨主張拿其中一部分還稅於民，普發2萬元，財源來源沒有排擠效應。

陳以信質疑行政院，拿今年超徵稅收還給人民，為什麼會排擠明年的社福、教育、醫療與國防？自己創造「挪用社福預算」的假議題，再對著稻草人猛打，根本莫名其妙。

陳以信說，反而是行政院提出的6076億元追加預算根本是違法編列，行政院在今年中央政府總預算尚未經總統公布前，就先將追加預算送進立法院，立法院預算中心指出違反「預算法」第79條，追加預算應以法定預算為基礎編列的規定。

陳以信表示，賴政府明年度編列2357億元普發1萬元，同一份總預算同時編列1790億元「舉新債還舊債」，賴政府等於是「舉債發現金」，破壞財政紀律債留子孫的就是賴政府。