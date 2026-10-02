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卓榮泰：爭取法定期限內完成預算 盼立院成政院助力
行政院說，若追加預算案無法在年底前審完，社福津貼恐無法發放。行政院長卓榮泰說，今天就是到立法院爭取總預算案、追加預算案能在法定期限內完成，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家各種競爭的阻力。
為穩定油電營運，卓榮泰昨天呼籲立法院11月底前三讀今年度中央政府追加預算案，以利提升能源韌性、有效維持民生物價穩定。行政院也說，若追加預算案無法在今年底前審議完畢，包含回溯至7月1日發放的軍公教專業與主管加給，以及多項社福支出加碼恐都失效。
立法院會今天繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，今天就是來爭取包括總預算案、追加預算案都能在法定期限內完成，讓行政院能按照既定程序、步驟往前走。
卓榮泰也說，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家各種競爭的阻力。
行政院日前提出「115年度中央政府總預算追加預算案」，共編列新台幣6076億元，送立法院審議。當中除調增老年農民福利津貼及國民年金與6大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等，也包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲、補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲經費、補貼台電電價凍漲經費，以及增資中油。
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