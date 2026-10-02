追加預算案程序遭質疑 主計總處：合法編列應屬妥適

行政院日前送出今年度追加預算案，但遭立法院預算中心質疑程序不符規定等。行政院主計總處則透過新聞稿表示，追加預算是合法編列應屬妥適，且後續動支也須待立法院議決及總統公布。

行政院日前送出115年度中央政府總預算追加預算案，歲出規模為新台幣6076.3億元，重點包含增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，以及提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元、社福加碼部分共215億元、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給所需經費107億元等。

立法院預算中心日前提出追加預算案評估報告，內容指出，涉及人民權利的津貼或給付項目，有增減預算的必要時允宜完成修法程序，並認為行政院在預算審查結果未經總統公布，尚無法定預算數前即送出追加預算案，其適法性待酌。

主計總處昨天則透過新聞稿回應指出，今年度追加預算案是依預算法第79條所定事由，合法編列各機關基於實際新增的重大事故，或原預算案已不足調應的經費需求等，應屬妥適，仍需等待立法院議決及總統公布後，始得動支。

對於修法進度，主計總處解釋，政院已在1月將老年農民福利津貼暫行條例、國民年金法送請立法院審議，為及時照顧老年農民與國民年金領取者，採「修法與預算籌編並行」，後續將待立法院完成修法後，始得動支。

另外，立法院預算中心也質疑，追加預算案95%資源集中於國防及經濟發展支出，導致教育科學文化、社會福利及環境保護經費相對占比下降，資源配置與憲法政策意旨有落差。主計總處則表示，追加預算是因應年度中的政事臨時特殊需要，並依預算法第79條規定所提出，不能與年度預算的資源配置混為一談。