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喊話立院不要成國家建設的阻力 卓榮泰盼總預算、追加預算如期通過

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰出席立法院施政報告後開心回到座位。聯合報系資料照
立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰出席立法院施政報告後開心回到座位。聯合報系資料照

立法院今天進行施政總質詢，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，今天就是來爭取，包括總預算追加預算，都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定的程序跟步驟往前走，希望立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種建設的阻力。

行政院已提出6千億元的今年度追加預算案，卓榮泰日前籲立院11月底前三讀，政院指出，若追加預算無法在今年底前審議完畢，回溯至7月1日發放的軍公教加薪、八大社福津貼恐失效。藍白立委表示將嚴審預算，為人民納稅錢把關，並喊話政院勿將社福預算當人質，為選戰添柴火。

6千億追加預算已送到立法院審議，包含調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等，也包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲、補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲經費、補貼台電電價凍漲經費，以及增資中油。

追加預算 卓榮泰 總預算

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