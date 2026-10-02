路透：陸侵台可能性減 賴若連任局勢險

路透十月一日引述知情人士報導，美國官員認為，中國大陸國家主席習近平雖已下令共軍在明年前，做好必要時以武力奪台的準備，但受到大陸內部因素影響，後年之前侵台的可能性正逐漸降低；不過，二○二八年若是賴清德總統成功連任，局勢會變凶險。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，中國不曾停止武力威脅、施壓台灣人民放棄自由民主的意圖，近期中國在區域升溫威脅，破壞穩定，已經是最大的不確定風險；台灣會持續強化自我防衛，並與美國在內的所有國際友盟緊密合作，致力維持現狀。

根據路透報導，知情人士指出，若民進黨連四次取得中央執政權，尤其賴總統連任成功，大陸可能在二○二八年及之後愈來愈傾向動武。

一位美國官員指出，「果真如此，後年的局勢將會變得相當棘手」；大陸可能也希望評估美國大選的結果，尤其考量到美國選民對美軍海外行動的反感日益升高。

一位美國官員表示，大陸方面認為，美國兩黨在台灣問題上的立場大致相同；儘管大陸可能對下一任美國總統的人選有所偏好，但已經不像十五年前那樣具有決定性。

美國官員也說，習近平並未撤回讓共軍在明年前具備武力奪台能力的目標，但受黨內反腐行動影響，共軍去年在軍事上取得的進展可能不如預期；還有太多環節尚未完全到位，且武力奪台可能是自二戰盟軍諾曼第登陸以來，難度最高的軍事行動。