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美兩黨參議員 籲速推對台軍售

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華府「川習會」後，逾廿位民主黨參議員日前發布聯合聲明，呼籲川普政府立即交付美國國會批准的對台防衛援助，包括一四○億美元對台軍售案。該聲明強調，美國必須和印太盟友共同對抗來自中國大陸的經濟與軍事脅迫。

該聲明由參院外委會民主黨首席議員夏亨領銜，還有參院民主黨領袖舒默、參院軍委會民主黨首席議員里德、昆斯、墨菲、范霍倫、譚美、金安迪和絲拉金等參議員。

該聲明指出，川普政府須立即交付國會批准的對台防衛援助，包含本屆國會提供的十三億美元資金、現有的對台軍售，與一四○億美元新對台軍售案。為了降低區域風險，美國必須與印太盟友站在一起，直接因應大陸在南海的填海造島活動和在東海日益加劇的挑釁行為。

路透九月廿九日報導，共和黨籍聯邦參議院軍委會主席韋克爾發布新聞稿，提到他和我駐美代表俞大㵢會面，討論美國對台灣的安全承諾，與大陸對印太盟友日益加劇的挑釁行為；他並指出，美國國會一九七九年通過台灣關係法，國會議員有責任確保這項法律被遵守，並做出有關台灣防衛需求的決策。

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