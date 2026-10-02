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政院：農曆年前普發萬元

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷陳熙文／台北報導

政院於明年度中央政府總預算案編列預算二三五七億元，用於普發現金一萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。行政院昨表示，希望立法院盡快審議，目標明年農曆年前開始發放。

國民黨立院黨團主張普發現金二萬元，國民黨團總召傅崐萁說，今年稅收超徵金額前八月與同期增加六一九四億元，經估算到今年一定破兆，「行政院不要再隱瞞了」；國民黨團一定會審查明年總預算、追加預算，超徵的稅收必須還給人民，普發現金絕對不會舉債。

不過，行政院發言人李慧芝說，普發現金須基於三原則，包括未增加實質舉債、未排擠到社福、醫療、教育、國防等國家施政計畫，及程序須合法合憲；按憲法第七十條及預算法第九十一條精神，立法院不得作增加政府支出決議，若把追加預算經費用於普發，就是排擠國家重要施政。

今年六月立法院財委會審查今年度總預算時，因證交稅超徵，朝野立委與財政部同意將歲入增六千億元，但行政院立刻提出追加預算案六千億元，恐導致今年並沒有剩餘超徵金額；因此追加預算案中對台電、中油撥補共約四千多億元，將成為在野黨焦點。

國民黨立委賴士葆說，一次追加預算六千多億創史上新高，擺明在阻止在野黨今年普發現金二萬元，其中對中油撥補油價與增資約三千多億元，實在貼補太多，不符合預算法追加預算要件，應今年先追加一億元，其餘回歸年度預算並分年增資。

國民黨立委王鴻薇指出，上次台電也才增資五百億，對中油一口氣增資二千三百億元猶如「獅子大開口」，須嚴格把關。

政大財政學系榮譽教授曾巨威指出，國民黨若堅持今年度發現金，恐與中央政府的追加預算案打架，到時國民黨也須說明對追加預算案的態度和普發現金二萬元的財源，否則恐遭執政黨反擊，被迫承擔不補貼台電、中油等責任，在觀感上不利在野黨。

農曆年 政院 普發現金

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