追加預算 卓揆促6千億11月底前三讀

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰劉懿萱蔡晉宇／台北報導
行政院提出六千億元追加預算案，最快今天在立法院會付委審查，行政院長卓榮泰喊話立院十一月底前完成三讀，引爆新一波朝野攻防。圖／行政院提供
行政院提出六千億元追加預算案，最快今天在立法院會付委審查，行政院長卓榮泰喊話立院十一月底前完成三讀，引爆新一波朝野攻防。圖／行政院提供

行政院提出六千億元的今年度追加預算案，最快今天在立法院會付委審查。行政院長卓榮泰昨籲立院十一月底前三讀，政院指出，若追加預算無法在今年底前審議完畢，回溯至七月一日發放的軍公教加薪、八大社福津貼恐失效。藍白立委表示將嚴審預算，為人民納稅錢把關，並喊話政院勿將社福預算當人質，為選戰添柴火。

六千億追加預算已送到立法院審議，包含調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等，也包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲、補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲經費、補貼台電電價凍漲經費，以及增資中油。

經濟部昨在行政院會報告「因應中東戰事中油台電穩定物價追加預算方案」時，呼籲立法院支持追加預算。卓揆表示，行政院將與經濟部努力爭取，唯有穩定中油、台電及相關業者的營運，才有利持續提升能源韌性，有效維持民生物價穩定。

行政院發言人李慧芝表示，此次追加預算用於補貼的經費為一八○九點三五億元，包括撥補中油、台電及相關石化業者。

李慧芝說，主計總處會中提醒，今年度追加預算案十二月底如果沒有審完就會失效，今年七月至十二月回溯加碼的部分，如調增老農津貼、國民年金及六大社會福利津貼、軍公教人員專業加給及主管職務加給都無法回溯發放，盼立法院十一月底前完成三讀，才有足夠時間執行。

國民黨團書記長許宇甄說，每一塊錢都是人民納稅錢，國民黨團會負責任審查；但行政院同樣有責任說清楚，不能只用「年底前不通過就失效」製造時間壓力，更不能把國會依法審查預算說成阻擋民生。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，不要每次遇到預算審查，就把老人、弱勢及社福津貼搬出來當擋箭牌，作為地方選舉攻擊柴火，彷彿立法院認真審查就是阻擋人民領取補助，模糊預算監督重點，且行政院說「預算不過，社福就沒有」，難道為了二一五億元，立法院就必須對另外五千多億元預算全部照單全收？

民進黨團書記長范雲說，撥補中油有兩大面向考量，第一是在中東局勢動盪之際，政府已啟動穩定油氣價格，第二是為了提高能源韌性，均有其必要性。

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