政院拚農曆年前普發1萬 編列2,357億元預算

行政院已於明年度中央政府總預算案編列2,357億元預算，用於普發現金1萬元。行政院昨（1）日首度鬆口，相關部會已啟動前置作業，若立法院能儘速完成明年度中央政府總預算審議，財政部即可展開相關作業，政府目標是在明年農曆年前開始發放。

賴清德總統今年8月宣布，在歲入、歲出平衡、實質零舉債前提下，決定明年度全民發放1萬元，讓AI紅利全民共享。

外界關注，到底何時能領到這筆AI紅利，行政院發言人李慧芝表示，若立法院儘早審議完成，財政部即可立即展開後續作業，儘早完成發放。

財政部次長陳勇勝說明，相關計畫涉及採購、決標及後續執行作業，部分工作必須提前辦理，因此財政部已向行政院申請動支第二預備金，將依預算法相關規定辦理，以縮短後續作業時間。

陳勇勝表示，政府希望盡快讓全民共享經濟成長及AI產業發展帶來的成果，因此相關採購及決標作業能先行的部分就會先行辦理，但仍須依預算及相關法定程序推動，並盼立法院儘速完成明年度總預算審議。

至於在野黨團提出發放金額加碼至2萬元，李慧芝重申，行政院提出普發現金政策有三項原則，包括不增加實質舉債、不排擠社福、醫療及國防等既有施政預算，以及程序上必須合法合憲。