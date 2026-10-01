盧秀燕批中央卡中捷 黃國昌嘆：綠委杯葛修財劃法又大開福利支票

台灣民眾黨主席黃國昌今天邀台中市長盧秀燕上節目暢聊，談到盧這幾年對中央最不滿的事情，她提到資源分配不均。黃表示，這也是為何立院要修財政收支劃分法，令他感觸很深的是，當時修法很多綠委強力杯葛，這些綠委現在要選縣市首長，又把新的財源拿來大開支票。

黃國昌問盧秀燕，過去8年對中央最不滿的是哪件事情？盧秀燕第一反應「只能講一件嗎」，隨後表示，第一個不滿是中央雙標，很多事情中央可以、地方不可以，或是要求地方做很多事，中央自己卻不做；第二個不滿則是資源分配看顏色、看地區，台中捷運補助比別人少，審核也比別人慢。

黃國昌笑稱，可能是賴清德總統每次去台中，盧都沒有跟賴咬耳朵。盧秀燕感嘆說，和賴總統其實很熟，但可能因為現在各自政黨的角色，令她覺得很可惜，資源是大家的，中央如果願意公平分配給各縣市，能贏得人民尊敬，現在人都很聰明，執政者是否公平，大家看得出來。

黃國昌表示，這也是立法院為何要推動修正財劃法，無關哪一黨在中央執政，哪一黨又在地方執政，民主政治隨時可能變動，國家需要得是一套健全制度，讓預算能夠公平合理的分配；修法以前，統籌分配款太少，各地方政府財源不足，為了健全地方財政才修法。

黃國昌感嘆，特別是現在選舉期間，他的感觸很深，各縣市長參選人提出各種政見，很多都是福利政見，就需要有充足的財源作為後盾；他看到很多擔任立委的民進黨縣市首長參選人，當初在立院強烈反對、杯葛財劃法修正案，抹紅抹黑，現在卻拿著新的財源大開福利支票。