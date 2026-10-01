竹北藍白合破局 黃國昌：信任一天就打破「對盧秀燕支持點滴在心」

台灣民眾黨主席黃國昌今天邀台中市長盧秀燕作客直播節目，2人聊到藍白合，不免提及這次新竹縣和竹北市藍白破局的狀況。黃坦言，政黨合作就像人與人相處，信任要慢慢累積，但破裂只需要一天；他很感謝盧一直以來盡力促成藍白合，這份支持點滴在心頭。

節目中觀眾QA第一題詢問盧對2028的展望，盧秀燕表示最重要的是在野團結，第二題緊扣前面的問題，如何確保2028藍白真正合作，不因地方派利益破局？盧指出，台中是全國第一個藍白合示範區，這幾年不管發生哪些變化，台中都相當堅持合作。

盧秀燕話鋒一轉，表示自己只是國民黨資深政治人物之一，但黃國昌是民眾黨主席，對於藍白如何合作，應該有更深的感觸，也承擔更大壓力；她好奇問黃，怎麼答這一題？

黃國昌遲疑少許，分享他先前在廣播節目上說過的故事。竹北藍白分裂時，周三談判破裂，周五要開記者會，中間這段時間黃完全睡不著；民眾黨支持者有情緒反應，鷹派甚至希望「整盤翻桌」，但他在想，若翻桌了誰會開心？對人民國家是好事嗎？如果不是，要怎麼回應支持者的情緒？

黃國昌說，不僅要回應支持者，還必須堅持住原則、顧全大局；他2天沒睡，最後決定把話講直白，不要波及其他縣市，能合作就合作，把國家利益放在最上面，有些事情該忍就忍，該競爭就競爭，該合作就合作。

黃國昌也說，這件事情給他比較深的感觸是，政黨合作就跟人與人相處一樣，信任是每天一點一滴累積起來，這很不容易，相反的，要打破信任，一天就足夠了。

黃國昌表示，大家關心這件事情是人之常理，對他來說，身為黨主席最重要的責任就是2026提名的參選人都能當選，並在之前答應過的政黨合作協議全力以赴、說到做到；很感謝盧秀燕，一直以來對促進藍白合的付出與努力，不僅幫民眾黨台中議員參選人輔選，也會到其他城市站台，比較忙的時候還會派副手鄭照新友情支持。

黃國昌強調，盧秀燕做的這些事情，展現的就是支持的力量，政治競爭的場域殘酷無情，有人上去其他人就上不去，盧願意做這些本來不用做的事情，民眾黨都看在眼裡，點滴在心。