2028選總統？盧秀燕：還沒決定「在野團結若成功可一起執政」

台灣民眾黨主席黃國昌開設新的直播節目「民眾有本4」，今天首播邀請台中市長盧秀燕作為來賓，聊到盧卸任市長後是否投入2028總統大選，她強調過去觀念把挑戰總統當成個人決定，但2028最重要的是團結，在野堅持團結，可以一起挑戰，未來若成功也可以一起執政。

黃國昌今天邀盧秀燕上節目，進入現場QA環節，參加民眾第一題就問盧是否打算投入2028總統大選。盧秀燕回答，目前還沒做出決定，先專注市政，雖然任期只剩2個多月，不能想著安全下庄，世事難料，可能還會發生天災人禍或意想不到的事情，要在市長崗位上堅持到最後一秒鐘。

盧秀燕談起2028，認為過去提到挑戰總統，大多是問個人的決定，「你要不要」，要的人先對決，就沒辦法團結，造成內訌，2020年同黨內耗、2024年在野分裂，導致連續多屆失敗；她一直覺得，2028年應該是「大家一起挑戰」，如果有機會，大家也可以一起執政。

盧秀燕強調，要挑戰2028，應該是先有一群有志一同的人，希望國家更好、不要一黨獨大，要走在正確的軌道上建立法治，為國家人民服務；這次不要先問每個人「要不要」，而是整體在野的態度如何，會不會受到挑撥，還是能堅持團結？

盧秀燕這次上黃國昌節目攜帶了不少檸檬和台中出產的檸檬特色產品，就是為了呼應她此前多次提及的「在野大檸檬」（在野大聯盟），她和黃國昌都認為，當前最重要任務是2026年的地方選舉，地方好，國家才會好。