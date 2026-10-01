被問及盧昌配…黃國昌稱先選好2026 盧秀燕：不管什麼位置都要合作同行

台中市長盧秀燕今晚北上參加民眾黨主席黃國昌主持的直播節目「民眾有本4 直球問大事」。被問及今天是否是盧昌配？黃國昌強調先把2026 選好最重要，不用談太政治性的話題，盧秀燕則表示不管在什麼職位或位置上，大家都要繼續合作一起同行。

民眾黨主席黃國昌主持的網路直播節目「民眾有本4 直球問大事」，今天第1集就邀請重量級來賓台中市長盧秀燕。黃國昌表示，那時跟年輕同仁在討論第一集的大來賓要請誰時，這群年輕人開完會以後就跑來跟我講說：「老師，你可不可以去問問看盧市長，可不可以邀請到盧市長？」很感謝盧市長今天在台中市議會市政總質詢結束後，就風塵僕僕從台中直接到新北來參加今天的直播。

盧秀燕則笑稱今天來參加直播一則以喜，一則以憂。喜的是今天是國昌主席開新節目的第一集，憂就是聽說他的節目挑戰都很大，不曉得要玩什麼花樣，所以基本上就是一則以喜，一則以憂。

另外我國向美採購的66架F-16V戰機首批2架確定明天將抵台，盧秀燕被問及時表示，台美交情深厚，美國也是台灣主要的軍售來源。但親兄弟還是要明算帳，這每一分錢都是人民的民脂民膏。向美國採購希望能夠依約到位，否則對於台海兩岸的安全、對國家的安全，甚至亞太區域的穩定，包括對美國都會有影響。

盧秀燕表示，這一、二十年來我們付出了不少軍費，政府應該整理出來，到底還有哪些武器沒有到位？什麼時候可以到位？如果時間拖太久，第一個會影響到國家安全與亞太穩定。另外有的武器經過幾年以後，它的作戰效能能不能夠符合當時的情勢？像是無人機每一代可能都不太一樣，變化也很快。

盧秀燕建議政府應該要做好總管考，並要向立法院、外界說清楚。美國現在因為戰爭當然有些東西可能會暫時延宕，這個我們可以接受。可是如果在戰爭發生前我們已經付的軍費，武器都還沒來的話就要追蹤一下。

黃國昌表示，新式戰機採購特別條例是他在第一次擔任立委2019年時通過的。當初國防部給大家的報告是首批2架戰機會在2023年到達。現在已經整整延宕了3年，那能來當然是好事。但我們在新式戰機採購已經付出了1600多億，本來今年66架就應該要全部到位，到目前為止只來了兩架。

黃國昌指出，這次抵台的F-16V戰機，事實上裡面還包括導航系統、彈藥都還沒有到位，也就是這架飛機就好像上了戰場沒有穿防彈背心、也沒有彈藥，那怎麼樣能夠發揮實際上作戰的效能？不管是接下來64架交付的期程，以及到位的戰機應該有的設備、應該有的彈藥，都應該要同時同步到位。政府應該要站在台灣人民的利益、台灣整體國家的利益向美方據理力爭，這才是全體國人共同期待的。

盧秀燕則笑稱今天來參加直播一則以喜，一則以憂。記者黃子騰／攝影