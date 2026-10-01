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駐歐盟代表處國慶酒會 台灣水果驚艷外賓成亮點

中央社／ 布魯塞爾1日專電

歐盟兼駐比利時代表處9月30日晚間舉辦國慶酒會，現場特別準備來自台灣的鳳梨、芭樂與火龍果等水果供賓客品嘗，吸引不少與會人士詢問，成國慶酒會的一大亮點。

近年台灣水果在歐洲市場的能見度越來越高，許多縣市首長組團來到歐洲推銷水果及其加工產品，在一些精品超市也能看到台灣水果的身影。即便價格偏高，但歐洲消費者仍願意為美味的水果買單。

駐歐盟兼駐比利時代表處9月30日晚間在布魯塞爾舉辦115年國慶酒會，台灣的鳳梨、芭樂與火龍果也出現在酒會上，吸引了許多與會外賓的注意，更有人一抵達會場就迫不及待前往品嘗。

一名與會的外賓告訴中央社，過去就曾聽聞台灣的水果相當美味，但一直沒有機會嘗試，因此得知酒會的現場有準備台灣水果，便迫不及待拿了一份，味道果然名不虛傳，相當好吃。

台灣水果大受歡迎，國慶酒會開始沒多久，原本擺滿桌面的水果杯就被拿完了，工作人員則迅速將準備好的存貨補上，滿足賓客的需求。

台灣出口商「自然屋集團」歐洲駐地代表黃勝賢接受中央社訪問時表示，希望透過這樣的交流，讓更多歐洲民眾認識台灣水果，也為台灣農民開拓更多市場機會。

他說，為了這次的活動，從選品開始，就需要同時考量台灣當季水果的特色、歐洲進口要求，以及現場展示和品嘗的安排。每一種水果的成熟度與保鮮需求都不同，因此從產地挑選、包裝到運輸，都要逐一掌握，再與代表處及餐飲團隊配合，讓水果以適合的方式呈現在賓客面前。

黃勝賢說，最有意義的便是透過讓賓客親自品嘗，進而認識台灣農業的品質與多樣性。

除了外賓，出席國慶酒會的比利時台僑也趁此機會好好享用台灣的水果。不少人表示，希望未來能在比利時的通路買到台灣水果，在異鄉品嘗道地的台灣味，一解鄉愁。

歐盟 國慶 水果

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