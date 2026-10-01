【即時短評】中央阻雲林助南亞科設廠屏東 顏色不對就分無科技紅利？

繼前年爭取台積電落腳雲林落空之後，今年再傳南亞科DRAM廠選定雲林，總投資額高達3000億元，雲林「科技夢」重燃希望，詎料今天廠址逆轉改設屏東，煮熟鴨子又飛走，張麗善以「條件再好不如中央公文一只」表達無奈，藍綠科技產業搶破頭，選情增溫不少，只是雲林一再失分，選票會說話，最後誰得好處，尚不可知。

今年七月傳出南亞科DRAM廠選定雲林，並已展開環評作業，將可能優先啓動興建新12吋廠，當時雲林縣長張麗善接受本報訪問，還語帶保留，指事末熟定，不宜張揚，但言談間透露，曾多次拜訪南亞科高層，並指雲林縣爭取科技產業投資，已做好萬全準備，水電、人才、交通不缺，廠址就在距離虎尾中科園區僅三百公處的虎尾產業園區。

至於中央擔心的科技產業可能搶走農業用水的難題，她也以雲林湖山水庫有效蓄水量5347萬噸，遠高於屏東牡丹水庫約2300萬噸，期以優勢條件說服中央，甚至接棒選縣長的立委張嘉郡今年6月也邀請經濟部和農業部高層視察，期為園區30公頃農業用地變更案加速解套，當時也獲認可。

眼看萬事俱全，殊料後來竟演為「只欠東風」，一位縣府承辦主管無奈說，農業部以「園區屬優良農地」為由，遲遲未同意農業用地變更，等同掐住雲林發展的咽喉，才讓台積電來不了、南亞科也來不了。

年底選舉逼近，這項重大產業投資案，雲林縣府再度失分，盡管國科會強調絕無政治考量，最後決定權還是在於企業本身。但地方各有不同解讀，綠營認為爭取大型投資，除打造產業鏈及水電等基本條件，就業、居住及育兒也要有完整性配套，顯見縣府沒準備好，才一再錯失機會。

但藍營認為，雲林發展農工並重的科技產業是一大願景，矽品來雲林投資建廠，難道沒看準雲林的發展條件。縣長張麗善更以「萬事俱備，不如中央一只公文」表達無奈。

科技大戰藍綠攻防，雖說沒有政治考量，但從總統賴清德卸駕親征，主掌雲林選舉大旗，到南亞科轉向綠營執政的屏東，難免引人連想。只是基層選舉靠人脈實力的經營，科技產業的利多，年底能否轉化為選票，讓綠營翻轉雲林，抑或讓藍營延續執政，選民心中自有一把尺。