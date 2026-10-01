政院盤點新會期優先法案 十大重點議案一次看

行政院副院長鄭麗君1日於行政院會表示，行政院及各部會已盤點立法院本會期亟需優先推動的47項重要法案及預算案，其中最新重點議案包含「十大重點」、共17案。

其中包括，攸關「國防預算、社福預算、中央挹注地方財源」三項破兆的《116年度中央政府總預算案》，攸關國家防衛能力的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案》，以及《115年度中央政府總預算追加預算案》等三大預算案。

此外，「115年度中央政府總預算追加預算案」共有三項主軸：第一，穩定民生物價及電價；第二，提升六大社福津貼、老農津貼、國民年金及軍公教待遇，並回溯自今（115）年7月1日起實施；第三，有關無人機籌購計畫的追加預算。

本次追加預算案如未能在今年底前通過，等於原來要自7月1日起回溯增加的社福津貼、老農津貼、國民年金及軍公教待遇，將無法增加，影響相當重大。

此外，「十大重點」議案還包括行政部門正在研擬中，將協助企業導入AI應用並扶植百工百業普惠成長的《中小微企業轉型升級發展條例》、攸關資料流通與AI創新應用的《促進資料創新利用發展條例》；今日院會中所通過延長停徵ETF證交稅期間的《證券交易稅條例》修正案；以及已送交立法院審議中將推動體育班轉型與不適任人員退場的《國民體育法》修正案、涉及安全的《食品安全衛生管理法》、《災害防救法》相關修法，還有「台灣人口對策新戰略」所涉相關修法8項法案。

鄭麗君表示，立法院本會期亟需優先推動的47項重要法案及預算案，內容涵蓋運動、食安、災防、產業經濟、財政預算、人口對策戰略、防制毒酒駕、社福兒權、住宅、國安等面向，相關議案對於穩定民生物價及電價、擴大社福照顧、促進台灣產業均衡發展、AI創新應用、強化國防相當重要，期盼立法院在本會期儘速審議通過，以落實對產業的支持以及對人民的照顧與保障。