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賴總統連任後局勢凶險？府：中國是區域最大風險 台灣致力維持現狀

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照

路透1日獨家報導，美國官員分析中國大陸入侵台灣的可能性，如果賴清德總統2028年成功連任，局勢會變得相當凶險。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，中國不曾停止武力威脅、施壓台灣人民放棄自由民主的意圖，近期中國在區域升溫威脅，破壞穩定，已經是最大的不確定風險；台灣會持續強化自我防衛，並與美國在內的所有國際友盟緊密合作，致力維持現狀。

郭雅慧表示，自1996年我國進行首度總統直選開始，中國透過武力威脅，施壓台灣人民放棄自由民主的意圖從來不曾停止；而總統直選三十年來，作為民主國家，台灣人民捍衛自己珍視的價值與生活方式也從未因為威脅而放棄。

郭雅慧表示，近期中國在台海、東海與南海，升溫對第一島鏈民主國家的軍事威脅，恣意破壞區域穩定，已引起各國高度關切此一區域最大的不確定風險；美日韓日前發布聯合聲明，共同反對任何片面改變現狀的行為。

郭雅慧指出，面對日益複雜的區域情勢，在賴總統帶領下，我國除了強化自我防衛，提升全社會防衛韌性，也將持續與美國在內所有國際民主友盟緊密合作，致力維持現狀，以實力嚇阻威脅、確保和平，為了國民的自由民主與繁榮福祉，台灣不會因為任何軍事威脅放棄對民主與自由的堅持。

賴總統 風險 郭雅慧

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