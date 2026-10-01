卓榮泰盼11月底追加預算三讀 許宇甄：政院不能替國會下期限

針對行政院長卓榮泰喊話，希望立法院在11月底前完成115年度中央政府追加預算案三讀，國民黨團書記長許宇甄表示，行政院可以說明政策需求、爭取國會支持，但立法院有憲法賦予的預算審議權，審查時程應依國會程序進行，不是行政院長喊出一個日期，立法院就必須在期限內照單通過。

許宇甄指出，這次追加預算高達6076億元，每一塊錢都是人民的納稅錢。攸關民生、社福、軍公教待遇及國家安全的必要經費，國民黨團會負責任審查；但行政院同樣有責任說清楚，每一筆追加預算的必要性、急迫性及編列依據，不能只用「年底前不通過就失效」製造時間壓力，更不能把國會依法審查預算描繪成阻擋民生。

許宇甄說，更何況總預算案於115年8月14日經立法院三讀通過，總統於115年9月18日公布，但行政院於9月8日在預算完成法定程序前即送請立法院審議追加預算案，與「預算法」第79條第3款所定，追加預算須以法定預算為基礎編列的規定未合。既然行政院要求立法院加速審議，更應先對程序及預算內容的疑義完整說明，而不是只要求國會配合行政院設定的時間表。

許宇甄強調，該給人民的錢不會故意拖延，該替人民把關的錢也一毛不能放水。行政院可以爭取11月底三讀，但不能把希望變成命令。國會不是行政院的橡皮圖章，預算該審多久，就要看行政院能不能把每一筆錢說清楚。