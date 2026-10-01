張淑娟為「京華滾床案」跪地痛哭…醫不捨怒轟賴清德 沈伯洋也中槍

前中國小姐張淑娟不滿「京華滾床案」二審輕判，下跪呼籲法官別向被告低頭。時事評論者、醫師沈政男不捨怒轟，這類亂扯的政治言論源自綠營，「賴清德吃過這樣的虧」，他當政後卻認同附和，還提名撕裂台灣的禍首沈伯洋選台北市長。

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月。全案上訴至二審，台灣高等法院二審撤銷原判，改判周9月徒刑，仍要坐牢；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

沈政男指出，張淑娟是他們年輕時代的中國小姐，而「看到張淑娟在鏡頭前跪地痛哭，實在令人喟嘆」，怎會扯上這樣的政治事件？就是為了選舉！為了打擊2022年參選台北市長的蔣萬安！

周玉蔻那集「辣新聞」影片在網路上已被刪除，但聲音檔仍能找到。4年前的現在，選戰正酣，就在要求蔣萬安驗DNA了，到了4年後，還在搞這樣的把戲。結果還是很多糊塗的綠營支持者附和這樣的選戰伎倆。

他痛批，這類亂扯的政治言論，根源在於綠營不知羞恥地利用社群媒體來煽動年輕人的政治狂熱，放任他們在網路上匿名亂扯亂罵，才能坐收政治紅利。「賴清德就吃過這樣的虧，結果他當政以後，竟然認同蔡英文那一套」。

賴清德不僅跟著附和網路上的胡鬧言論，還提名一個撕裂台灣的罪魁禍首沈伯洋選台北市長。當今政治環境令人搖頭，事實更證明，目前司法已無法處理這樣隨便糟蹋人的政治民粹霸凌行為。就等2028政黨輪替，台灣將進行二次轉型正義。