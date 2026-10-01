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批賴政府「去蔣化」…國民黨團籲擴大紀念光輝10月 搶回二戰主導權

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團今發文表示，建請賴清德總統與行政院：擴大舉辦十月系列紀念活動，讓真實的中華民國史觀重新成為全民最大共識。圖／取自國民黨團臉書
國民黨立院黨團今發文表示，建請賴清德總統與行政院：擴大舉辦十月系列紀念活動，讓真實的中華民國史觀重新成為全民最大共識。圖／取自國民黨團臉書

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。國民黨立院黨團今在臉書發文表示，中華民國領導對日抗戰遭模糊，正因為執政黨的長期「去蔣化」，呼籲賴政府揚棄意識形態包袱，趁著光輝十月，堂堂正正搶回屬於中華民國的二戰歷史主導權。

國民黨團表示，光輝十月不僅是國家慶祝的時刻，更是全民凝聚認同、正視歷史的重要契機。面對國際局勢的快速變遷，美中角力下中共不斷企圖扭曲、搶奪二戰歷史話語權；甚至在國際對話中，中華民國領導對日抗戰、浴血奮戰的歷史正被逐漸稀釋與邊緣化。

國民黨團批評，令人痛心的是，每當面對話語權流失，民進黨政府往往只會氣急敗壞，卻不願承認：這段光榮歷史之所以在國際上被模糊，正是因為執政黨長期自我閹割、推動「去蔣化」、甚至過度美化殖民歷史所造成的苦果。

國民黨團指出，十月承載著中華民國生存與發展的三大關鍵節日，建請中央擴大、隆重紀念，包括10月10日雙十國慶，紀念辛亥革命武昌起義，建立亞洲第一個民主共和國，凝聚全體國人對國家的忠誠與認同；10月25日台灣光復節、古寧頭大捷紀念日，銘記台灣脫離殖民統治、重回中華民國懷抱，並緬懷國軍將士在古寧頭浴血奮戰、奠定台灣和平繁榮基石的功勳。

國民黨團接著指出，10月31日先總統蔣公誕辰紀念日、榮民節，肯定前總統蔣中正領導全國軍民取得對日抗戰勝利、廢除不平等條約，並向一生奉獻給國家、保衛台灣的榮民前輩致敬。歷史只有一個，真相不容抹滅。正是中華民國政府與全體軍民的浴血抗戰，才讓國家列名世界四強；正是無數國軍弟兄的流血犧牲，才守住金門、保衛台灣。

國民黨團批評，執政者若繼續為了政黨利益割裂歷史、去中華民國化，只會讓對岸趁虛而入奪走發言權。鄭重建請賴清德總統與行政院：展現國家領導人的格局，擴大舉辦十月系列紀念活動，肯定蔣中正與國軍的歷史貢獻，讓真實的中華民國史觀重新成為全民最大共識。

二戰 國民黨團 賴政府

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