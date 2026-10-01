白指延宕營養午餐專法 綠：藍白惡修財劃法造成

九合一選舉倒數，民進黨縣市首長參選人關切營養午餐議題。民眾黨團今天呼籲帶職參選的民進黨立委，回歸委員會審案，盡速通過營養午餐專法。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，藍白惡修財政收支劃分法，導致中央地方收支平衡失衡，教育部、國教署除須重新檢視草案內容有無需要調整外，更必須與各地方政府溝通營養午餐相關事務的權責問題。

陳培瑜指出，日前立法院已將「學校午餐及飲食教育條例」審查完竣送出委員會，目前正等待黨團協商。民眾黨若希望營養午餐專法修法盡快通過，應是要負責排案的國民黨團盡快安排黨團協商，而非向民進黨立委叫囂才是。

立法院6月舉辦營養午餐體驗活動，多位民進黨立委、縣市首長參選人，包括沈伯洋、蘇巧慧、陳素月、林國漳、黃世杰應邀出席支持營養午餐專法。

民眾黨團召開記者會表示，民眾黨團從上屆就開始推營養午餐專法，當時民進黨是絕對多數卻不動如山，而本屆民眾黨再度提案，民進黨還在教育及文化委員會拖延，經歷6次排審，從未見沈伯洋與蘇巧慧到場質詢、發言。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，對於在野黨提出的法案民進黨一律阻擋，完全不在乎法案是否對民有利，尤其是營養午餐專法，但要選舉時就把功勞往身上攬，呼籲帶職參選的立委，除了跑選舉，應出席委員會，參與質詢與討論，盡速將法案三讀通過。

民眾黨立委蔡春綢表示，民眾黨早在民國113年就已經提出營養午餐專法，內容包括鼓勵學校自設廚房、訂定營養師與廚工配置比例、連結學校午餐供應與在地小農合作，以及建立中央補助機制等。

蔡春綢表示，民進黨縣市首長參選人的政見與民眾黨的一樣，卻未積極推動專法「究竟是在作秀，還是在為人民做事」。

對此，民進黨團副幹事長陳培瑜表示，台灣民眾黨指稱營養午餐專法的立法被延宕2年，但他們可能忽略了立法延宕的罪魁禍首可能正是他們自己。

陳培瑜說，教育部經過多年研議，先前早已將營養午餐專法條文報請行政院審議，但因為藍白在未經充分溝通的情況下惡修財政收支劃分法，導致中央地方收支平衡失衡。

陳培瑜表示，為因應財劃法修惡後的衝擊，教育部、國教署除須重新檢視草案內容有無需要調整外，更必須與各地方政府溝通營養午餐相關事務的權責問題，包括，三章一Q食材補助預算、學校午餐三章一Q食材補助經費核算系統維運、廚餘去化處理等。