美國州議員：台美關係至為重要 為經濟發展開創契機

全美議會交流理事會（ALEC）訪問團抵台，外交部政務次長陳明祺款宴時感謝ALEC近年持續通過友台決議；美國堪薩斯州眾議員普羅克特說，台美關係至為重要，雙方緊密合作將為未來經濟發展開創重要契機。

外交部今天發布新聞稿指出，陳明祺9月30日款宴ALEC訪問團，感謝ALEC近年持續通過友台決議，重申「台灣關係法」及「六項保證」的重要性，反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並堅定支持台灣國際參與，充分彰顯台美共享的民主價值。

訪團團長、ALEC「國際自由中心」主席暨堪薩斯州眾議員普羅克特（Pat Proctor）表示，台美關係至為重要，雙方緊密合作將為未來經濟發展開創重要契機，期盼在既有投資與交流的良好基礎上，持續擴大經貿、科技及安全等領域的合作，並願積極促進台美夥伴關係。

外交部說明，此次訪團成員來自愛荷華州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、德州及西維吉尼亞州。外交部將持續與美國各州交流，拓展雙方在經貿、科技及教育等跨領域的合作，共創互惠夥伴關係。

此外，外交部指出，陳明祺同日接待「世界台灣商會聯合總會」（世總）新任第33屆總會長溫嵐珠及重要幹部一行11人。

陳明祺表示，外交部積極推動「榮邦計畫」，帶動台灣產業及相關供應鏈赴海外拓展新商機，透過合作提升友邦及夥伴國家的發展，台商的支持功不可沒。世總前總會長熊強生在澳洲特地赴機場協助轉機，感受到台商熱情，而賴總統出訪史瓦帝尼更有賴台商朋友幫忙。

陳明祺提到，台商在異國打拚，奠定當地經濟繁榮基礎並促進就業，持續與當地政府保持良好關係，是台灣外交重要助力，也再次感謝台商繼續對駐外館處相關工作及旅外國人給予臂助。另一方面，僑委會也積極巡迴強化全球台商網絡，讓台商走得更遠，發展更廣。

溫嵐珠表示，世總秉持「讓世界看見台灣、讓台灣走向世界」理念，擔任政府、僑民及僑居國民眾的橋梁，世總宗旨即為支持中華民國政府，未來將持續配合政府政策，深化與當地國鏈結，並感謝駐外館處對該會各項活動支持。