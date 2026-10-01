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蕭副總統：台積電投資九州 深化台日供應鏈合作

中央社／ 台北1日電
副總統蕭美琴（左7）1日接見大分縣知事佐藤樹一郎，期盼未來持續深化雙方交流，讓台日友好關係更加緊密。 （總統府提供）中央社
副總統蕭美琴（左7）1日接見大分縣知事佐藤樹一郎，期盼未來持續深化雙方交流，讓台日友好關係更加緊密。 （總統府提供）中央社

副總統蕭美琴今天接見日本大分縣知事佐藤樹一郎表示，台灣與大分縣及九州地區長期維持深厚友好關係，隨著台積電投資九州，雙方在經濟、產業及供應鏈方面的合作更加密切，成為彼此持續繁榮及經濟成長的重要基礎，期待未來進一步拓展各領域交流。

總統府發布新聞稿，蕭副總統上午接見佐藤樹一郎、大分縣商工會議所連合會會長吉村恭彰，以及「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎等人。

蕭副總統指出，大分縣與台灣長期維持深厚友好關係，大分縣所在的九州地區，更與台灣在許多領域有密切合作。尤其佐藤樹一郎的母親出生於台灣，也看見台灣與大分縣跨越世代的特殊情誼。她並特別感謝衛藤征士郎卸任國會議員後，仍持續投入促進台日友好關係。

蕭副總統說，台灣與九州不僅在各種天災發生時相互關懷、彼此協助，展現「患難見真情」的夥伴關係，近年隨著台積電投資九州，雙方在經濟、產業及供應鏈方面的合作，也成為彼此持續繁榮及經濟成長的重要基礎。

蕭副總統回憶，約10年前因出席亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）大會前往大分縣，對當地風景、人文及溫泉留下深刻印象。大分縣也是許多台灣民眾喜愛的旅遊目的地，期待未來持續鼓勵雙方人民往來、相互造訪，進一步拓展各領域交流。

供應鏈 蕭副總統 台積電

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