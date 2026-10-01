侯廷昌監委夢碎 徐巧芯提爭議判決：他進監院是司法最大災難

立法院日前表決監察院人事同意權，賴清德總統提名的27名人選全數未過。國民黨立委徐巧芯今表示，被提名人侯廷昌被刷掉剛好而已，並細數其過去承審多起重大刑案的判決，批評侯只見冷冰冰的法條，卻忽略被害人感受與庶民對黑白是非的堅持，與社會嚴重脫節，「若讓這樣的人進監察院，才是台灣民主與司法最大災難。」

徐巧芯指出，侯廷昌被民進黨與特定媒體包裝成開明、懂體制改革的法官，過去幾次判決，都像是在老百姓的傷口上灑鹽。舉例來說，台南湯姆熊殺童案，兇手曾文欽殘忍割喉一個小學五年級的無辜孩子，落網時甚至囂張地對著鏡頭說「在台灣殺一、兩個人不會判死刑」。這是對台灣法律最大的挑釁，結果侯廷昌在更一審時，用家庭坎坷、關到80歲再犯風險極低等理由，維持了無期徒刑。他考慮了兇手的未來，那個再也長不大的孩子，他的未來在哪裡？家屬的眼淚看見了嗎？

徐巧芯提到，新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔只因為跟家裡吵架，冷血拿汽油放火，一把火活活燒死了自己的母親、妻子、還有3個毫無反抗能力的年幼孩子，一共8條人命，一審判死刑，舉國皆曰可殺。結果到了二審，侯廷昌擔任審判長，卻逆轉改判無期徒刑，理由是兇手在現場哭求救人、符合自首要件。殺了8個至親的人，哭一下就能免死，這種法條主義的傲慢，完全踐踏了庶民對公平正義認知。

徐巧芯指出，台南地院外衝撞律師命案，兇手洪當興在法院門口，蓄意開貨車當場衝撞、輾斃自己的妻子跟陪同的黃政雄律師。這是在司法機關門口公然挑釁法治，侯廷昌同樣以兇手留在現場坦承犯行、符合自首為由，改判無期徒刑。

徐巧芯說，在這些冷酷的數字背後，是兩個家庭的破碎，但在侯法官眼裡，只要符合自首的公式，正義就可以打折。而最讓全台灣人民憤怒的，也是幾天前媒體人周玉蔻、蔡玉真誹謗張淑娟案，一審判1年6個月，結果二審到了侯廷昌手裡，竟嫌一審判太重、不符合比例，直接把周玉蔻減刑到9個月。

徐巧芯表示，根據張淑娟還原，侯廷昌當庭居然對被害人說「張小姐，人家用妳一張玉照妳就要告人家？」徐巧芯痛批，一個女性清白被毫無來由地當眾踐踏、痛不欲生，在法官眼裡居然只是「一張玉照」的皮毛小事？難怪張淑娟會在記者會上崩潰下跪，痛哭質問他到底有沒有家人、有沒有女兒。

徐巧芯強調，從殺害幼童、燒死8位至親、蓄意輾斃律師，到縱容媒體惡霸抹黑平民，侯廷昌法官的每一次判決和言行，都在告訴台灣人民：他眼裡只有冷冰冰的法條行情和自以為是的人權光環，唯獨沒有被害人的眼淚，更沒有庶民對黑白是非的堅持。這樣一個與社會嚴重脫節、不食人間煙火的法官，卻是民進黨力捧的樣板，如果讓他進了監察院，那才是台灣民主與司法的最大災難。