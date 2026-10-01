快訊

南亞科建廠選址涉政治考量？吳誠文：以產業需求為重、廠商自行決定

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

聽新聞
0:00 / 0:00

侯廷昌監委夢碎 徐巧芯提爭議判決：他進監院是司法最大災難

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯認為，監察委員被提名人侯廷昌被刷掉剛好而已。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯認為，監察委員被提名人侯廷昌被刷掉剛好而已。聯合報系資料照

立法院日前表決監察院人事同意權，賴清德總統提名的27名人選全數未過。國民黨立委徐巧芯今表示，被提名人侯廷昌被刷掉剛好而已，並細數其過去承審多起重大刑案的判決，批評侯只見冷冰冰的法條，卻忽略被害人感受與庶民對黑白是非的堅持，與社會嚴重脫節，「若讓這樣的人進監察院，才是台灣民主與司法最大災難。」

徐巧芯指出，侯廷昌被民進黨與特定媒體包裝成開明、懂體制改革的法官，過去幾次判決，都像是在老百姓的傷口上灑鹽。舉例來說，台南湯姆熊殺童案，兇手曾文欽殘忍割喉一個小學五年級的無辜孩子，落網時甚至囂張地對著鏡頭說「在台灣殺一、兩個人不會判死刑」。這是對台灣法律最大的挑釁，結果侯廷昌在更一審時，用家庭坎坷、關到80歲再犯風險極低等理由，維持了無期徒刑。他考慮了兇手的未來，那個再也長不大的孩子，他的未來在哪裡？家屬的眼淚看見了嗎？

徐巧芯提到，新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔只因為跟家裡吵架，冷血拿汽油放火，一把火活活燒死了自己的母親、妻子、還有3個毫無反抗能力的年幼孩子，一共8條人命，一審判死刑，舉國皆曰可殺。結果到了二審，侯廷昌擔任審判長，卻逆轉改判無期徒刑，理由是兇手在現場哭求救人、符合自首要件。殺了8個至親的人，哭一下就能免死，這種法條主義的傲慢，完全踐踏了庶民對公平正義認知。

徐巧芯指出，台南地院外衝撞律師命案，兇手洪當興在法院門口，蓄意開貨車當場衝撞、輾斃自己的妻子跟陪同的黃政雄律師。這是在司法機關門口公然挑釁法治，侯廷昌同樣以兇手留在現場坦承犯行、符合自首為由，改判無期徒刑。

徐巧芯說，在這些冷酷的數字背後，是兩個家庭的破碎，但在侯法官眼裡，只要符合自首的公式，正義就可以打折。而最讓全台灣人民憤怒的，也是幾天前媒體人周玉蔻、蔡玉真誹謗張淑娟案，一審判1年6個月，結果二審到了侯廷昌手裡，竟嫌一審判太重、不符合比例，直接把周玉蔻減刑到9個月。

徐巧芯表示，根據張淑娟還原，侯廷昌當庭居然對被害人說「張小姐，人家用妳一張玉照妳就要告人家？」徐巧芯痛批，一個女性清白被毫無來由地當眾踐踏、痛不欲生，在法官眼裡居然只是「一張玉照」的皮毛小事？難怪張淑娟會在記者會上崩潰下跪，痛哭質問他到底有沒有家人、有沒有女兒。

徐巧芯強調，從殺害幼童、燒死8位至親、蓄意輾斃律師，到縱容媒體惡霸抹黑平民，侯廷昌法官的每一次判決和言行，都在告訴台灣人民：他眼裡只有冷冰冰的法條行情和自以為是的人權光環，唯獨沒有被害人的眼淚，更沒有庶民對黑白是非的堅持。這樣一個與社會嚴重脫節、不食人間煙火的法官，卻是民進黨力捧的樣板，如果讓他進了監察院，那才是台灣民主與司法的最大災難。

徐巧芯 監委 監院 監察院 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張淑娟下跪盼司法還清白 李四川：選舉可以競爭但不必要抹黑

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

監院續空…27監委人選 藍白聯手全封殺

監院人事在野全封殺…民進黨團：請告訴人民 監委續缺陳情案誰決定？

相關新聞

侯廷昌監委夢碎 徐巧芯提爭議判決：他進監院是司法最大災難

立法院日前表決監察院人事同意權，賴清德總統提名的27名人選全數未過。國民黨立委徐巧芯今表示，被提名人侯廷昌被刷掉剛好而已，並細數其過去承審多起重大刑案的判決，批評侯只見冷冰冰的法條，卻忽略被害人感受與庶民對黑白是非的堅持，與社會嚴重脫節，「若讓這樣的人進監察院，才是台灣民主與司法最大災難。」

想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？

前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？

認知作戰定義「國與國」？她列沈伯洋4點：認知作戰祖師爺

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對認知作戰攻防，昨指認知作戰是指國與國之間，「蔣萬安可能要熟悉一下這個名詞的定義」；國民黨發言人柳采葳舉沈伯洋4件事，質疑「你不就是那個傳說中的認知作戰祖師爺嗎？」

「貍貓換太子」打蔣 青鳥慘遭可割可棄

台派名嘴策畫搬演「貍貓換太子」戲碼，渲染身世問題攻擊蔣萬安。青鳥群策群力，資金、劇本、公演時地及售票等萬事俱備。怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」，以免重蹈陳時中敗選覆轍。戲班子大翻車，只見名嘴爭相掀內幕甩鍋；最後，由負責賣票的矢板明夫出面道歉，宣稱「暫停演出」。

雙十邀請函只見台灣 台外交部：洛駐處已修正第三方系統

中華民國外交部30日接受記者詢問時表示，駐洛杉磯辦事處今年首度採用第三方雲端邀請系統，是為了提升雙十國慶酒會的賓客邀請與報到效率。

雙十邀請函未列中華民國？駐美各處名稱不一引議

洛杉磯台北經濟文化辦事處今年雙十國慶電子邀請函，因使用「台灣國慶」而未列出「中華民國」國名，引發爭議。比對芝加哥、紐約、休士頓、華府及亞特蘭大五個駐美館處的邀請函，發現五地正式邀請卡均使用中華民國完整國名，並展示國旗，但芝加哥的電子郵件同樣使用「台灣雙十」(Taiwan's Double 10)名稱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。