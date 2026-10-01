政院：追加預算年底若未審畢 社福津貼加碼恐將失效

為穩定油電營運，行政院長卓榮泰今天呼籲立法院11月底前三讀今年度中央政府追加預算案，以利提升能源韌性、有效維持民生物價穩定。行政院也說，若追加預算案無法在今年底前審議完畢，包含回溯至7月1日發放的軍公教專業與主管加給，以及多項社福支出加碼恐都失效。

行政院日前提出「115年度中央政府總預算追加預算案」，共編列新台幣6076億元，送立法院審議。當中除調增老年農民福利津貼及國民年金與6大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等，也包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲、補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲經費、補貼台電電價凍漲經費，以及增資中油。

經濟部上午在行政院會報告「因應中東戰事中油台電穩定物價追加預算方案」，呼籲立法院支持追加預算，否則中油與台電恐難持續扮演「物價消波塊」角色。行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，中東衝突以來，在經濟部及中油、台電通力合作下，台灣維持高水位的油氣儲存，確實穩定能源安全及民生供應。

卓榮泰說，中油實施汽柴油「專案平穩機制」，今年油價21度凍漲、6度緩漲，桶裝瓦斯更自戰事爆發以來就凍漲迄今，電價審議會也兩度決議暫不調整電價，持續在第一線為產業及民生吸收成本上漲的衝擊。

他表示，行政院將與經濟部共同努力向立法院爭取追加預算，也期盼立法院能在11月底前完成追加預算案三讀程序，以順利展開後續行政作業，不致讓追加預算所列項目發生執行困難，因為唯有穩定中油、台電及相關業者的營運，才有利持續提升能源韌性，有效維持民生物價穩定。

李慧芝補充表示，主計總處在院會提醒，今年度追加預算案12月31日前如果沒有審完，就會失效。今年7月至12月回溯加碼的部分，如調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼、軍公教人員專業加給及主管職務加給等都無法回溯發放，因此希望立法院能在11月底前完成三讀，才有足夠時間執行。

另外，對於立院國民黨團提出優先法案，包括老農津貼提高到1萬5000元、65歲以上免健保費等，李慧芝說，照顧弱勢必須全面且公平，不能只針對特定族群加碼。