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政院提修法 債券及債券ETF證交稅停徵延長10年

中央社／ 台北1日電

行政院會今天通過「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，延長停徵公司債、金融債券及被動式債券ETF受益憑證證交稅實施期間10年至民國125年12月31日，並擴大適用範圍到主動式債券ETF受益憑證，力拚年底前完成修法。

行政院會今天討論通過「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，草案將送立院審議。債券及被動式債券ETF受益憑證的證交稅優惠措施將於今年12月31日屆期，經金管會評估該措施確有助資本市場活絡及發展，財政部擬具「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，延長停徵債券、被動式債券ETF受益憑證證交稅施行期間10年至125年12月31日。

財政部並將主動式債券ETF受益憑證納入停徵範圍，停徵期間自116年1月1日至125年12月31日，期於今年底前完成修法。

針對預期效益，財政部說明，公司債、金融債券部分，114年發行餘額約4.66兆元，預估125年可達約17.96兆元，114年成交金額約19.73兆元，預估125年可達約93.19兆元，預期有3到4倍的成長。

債券ETF（被動式及主動式）部分，財政部指出，114年發行規模約3.02兆元，預估125年可達約12.75兆元，114年成交金額約2.16兆元，預估125年可達約7.65兆元，同樣是翻倍以上成長；而納入主動式債券ETF則是考量衡平商品性質相近金融商品，達到租稅中立原則。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰表示，這次修法有助提升資產管理業務動能，實現「亞洲資產管理中心」政策目標，帶動整體稅收成長，持續深化台灣資本市場發展。

卓榮泰提到，此案送請立法院審議後，請財政部會同金管會積極與立法院朝野黨團溝通協調，儘速完成修法。

媒體追問，債券及債券ETF延長停徵證交稅的稅損金額，又此案所帶動的債券市場稅收增加評估為何，兩者抵銷後的整體稅收狀況預估為何。

財政部次長陳勇勝表示，目前仍在進行稅評，整體而言，針對債券及債券ETF延長停徵證交稅10年的做法對產業、公司都有所幫助。

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