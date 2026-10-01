逾6成最低工資受惠勞工在服務業！卓揆：持續強化支持中小微企業

最低工資審議會日前拍板，明年起最低工資月薪調至3萬900元、調幅4.745％，時薪由196元調至205元。行政院長卓榮泰說，中小企業占全國98%以上，提供全國近8成的就業機會，政府會繼續加強支持及壯大中小微企業方案，實質鼓勵企業照顧基層員工，帶動百工百業發展。

勞動部今日赴行政院會報告「最低工資調整」，針對外界關注最低工資是否已於今日正式核定？行政院發言人李慧芝說明，目前相關公文還在行政程序與流程當中。勞動部次長李健鴻補充，卓揆已准予備查，後續將依程序完成核定。

至於基本工資調漲後，李健鴻說，企業具體將增加多少勞健保等成本，勞動部將進一步收集相關資料後，適時對外說明。

勞動部指出，此次調整案若經行政院核定實施，是自2016年以來連續11年調漲，月薪總調幅達54.4％；時薪總調幅達70.8％，預估約有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人。

關於受惠本國勞工的行業別分布，李健鴻分析，受惠本國勞工以服務業部門比例約達65％，其次為工業部門約34％，主要為製造業，其餘0.3％至0.4％為農企業所雇用的勞工。

為減輕企業負擔，勞動部表示，經濟部已提出「支持及壯大中小微企業方案」，並研擬「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案，透過跨部會協助提升勞動生產力，加上明年普發現金一萬元，預期對內需產業有正面效益。此外，針對受中東戰事、傾銷、原物料成本等影響面臨困境的製造或服務業，勞動部也將與經濟部儘速研擬配套方案，給予產業實質協助。