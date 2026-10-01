審計部發現台電經營疏失造成損失121億

審計部2024年中央政府總決算報告指出，台電離岸風力發電第一期計畫發電量，連續四年未達標，去年不增反減，台電在電網分擔計算缺失、合約漏洞等問題，損失121.3億元。

審計部說，為紓緩部分地區既有電網壅塞，經濟部能源署開發離岸風電，台電為滿足案場併網需求，辦理離岸加強電網計畫及離岸一階電網計畫，經費分別為606億7914萬餘元、605億9840萬餘元，由開發業者負擔電網建置工程費及5%的維護費，約30.34億元，電網建置成本估算未納實際併網裝置容量，導致108.45億元電網分攤費用，無法回收。

報告指出，原本去年底有兩區塊離岸風電獲開發許可，廠商因財務規畫，認爲獲配場域不符經濟效益自願放棄，或遭經濟部能源署取消案場開發資格，使離岸一階電網計畫業者分攤費用提高至99.96億元，建置成本加重，台電營運目標更難達成。

台電離岸二期計畫統包案受疫情、俄烏戰爭影響缺工缺料，統包廠商去年多次向台電出追加工程款，經工程會調解爭議，台電同意給付統包商55.56億元，但其中一項風機、海上變電站結構，台電認為屬於統包契約，沒有列入標價清單，卻列在需求書報價項目，同意廠商所請12.85億元，審計部指台電契約制定有漏洞，未臻周妥。

報告指出，台電在彰化縣芳苑外海興辦離岸風力發電第一期計畫，興建21部離岸風電機組，預估年發電量3.56億度，全部機組在2022年、2023年僅發電2.97億度，2024年增至3.30億度，去年反退至3.25億度，連續四年未達預期目標。

審計部表示，部分機組頻繁發故障，去年13部機組發電量較前年少，八部機組故障時數較前年增加，原因包括旋翼軸及相關設備接觸器故障，導致機組無法正常調整運轉，產生電力；離岸一期約14公里的陸纜，2022年進入運轉維護階段，到去年底發生七次故障，造成電流洩漏等問題。