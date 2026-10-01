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川習會掀二戰史觀爭議 張雅屏：抗戰歷史不能被1949年切兩半

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，抗戰歷史不能被1949年切成兩半，真正應該共同記得的，是80多年前中華民族曾付出血與淚，與盟邦共同擊敗日本軍國主義。

張雅屏指出，川習二會時提到第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。陸委會隨即反駁當年與美國並肩作戰的是中華民國，中華人民共和國1949年成立。

張雅屏說，這句話就國家政權的歷史而言，有它的事實基礎，抗戰期間代表中國，與美國結盟，參與同盟國作戰的國家，確實是中華民國。但問題也正出在這裡。

他指出，習近平所說的是中美共同抗擊法西斯，不是說1940年代已有中華人民共和國。9月30日國台辦回應時，把抗戰定位為全體中華兒女共同的歷史記憶。

張雅屏說，這裡有兩個不同層次，一個是當時代表中國的政府是誰，另一個是中國人民、包括國共不同政治力量，都曾經參與抵抗日本侵略。這兩件事，本來可以同時成立，不必彼此否定。

張雅屏表示，陸委會最大的論述困境來自自己，一方面強調中華民國才是當年中國合法政府，證明抗戰期間中美同盟的歷史；另一方面，當前政府政治論述又不斷強調中華民國台灣，傾向把1949年以前代表中國的中華民國，與今天治理台澎金馬的中華民國切割。

張雅屏指出，如此一來，就會產生一個無法迴避的問題，如果今天的中華民國不是歷史上的中國，我們又憑什麼繼承1945年中華民國代表中國參與抗戰，接受日本投降，成為同盟國的重要歷史，若承認這段抗戰史就是中華民國的歷史，就不能在政治上需要抗戰功勞時，擁抱中國，談到兩岸關係時，又把中國排除在中華民國歷史之外。

張雅屏說，中華民國憲法增修條文前言仍明定「為因應國家統一前之需要」，第11條有自由地區與大陸地區的概念。這說明現行憲政文本處理兩岸關係的方式，不是單純把海峽兩岸當成兩個毫無歷史與憲法關係的外國。

張雅屏表示，面對抗戰史，不需要爭奪誰能獨占功勞，更不應為今天的政治需要，切割昨天的歷史。1937年至1945年的抗戰，是中華民國政府領導的國家抗戰，也是全體中華民族付出巨大犧牲的共同記憶；中國與美國在二戰期間成為盟邦，也是不能抹去的歷史事實。

張雅屏說，兩岸今天分治，政治制度不同，政府互不管轄，都是現實。正因如此，需要回到歷史與憲政架構，正視兩岸同屬一中、分治政府對等，這條可以被公開討論的道路。抗戰的記憶，不應成為兩岸互相否定的工具。

張雅屏指出，真正應該共同記得的，是中華民族曾經付出血與淚，與盟邦共同擊敗日本軍國主義。歷史可以有不同詮釋，但不能把自己的歷史切掉一半。

川習會 抗戰 二戰

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